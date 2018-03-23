ФАС раскрыла сговор поставщиков питания для МВД

«Сговор ООО «Хлеб» и ООО «Эталон» привел к поддержанию цены контракта на аукционе… ведомство установило, что хозяйствующие субъекты нарушили пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции», — говорится в сообщении.

Компании участвовали в электронных аукционах на поставку продуктов питания для нужд ФКУ «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД России». Как выяснила ФАС, компании заключили и поддерживались антиконкурентного соглашения с мая по август 2016 г.