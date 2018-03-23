ФАС раскрыла сговор поставщиков питания для МВД 

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) раскрыла картель поставщиков продуктов питания для Министерства внутренних дел (МВД). Об этом говорится в сообщении службы.
«Сговор ООО «Хлеб» и ООО «Эталон» привел к поддержанию цены контракта на аукционе… ведомство установило, что хозяйствующие субъекты нарушили пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции», — говорится в сообщении.
Компании участвовали в электронных аукционах на поставку продуктов питания для нужд ФКУ «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД России». Как выяснила ФАС, компании заключили и поддерживались антиконкурентного соглашения с мая по август 2016 г.
В ФАС отметили, что юрлица «совершали действия на торгах, используя один IP-адрес», компании подавали идентичные первые и вторые части заявок, которые были созданы и изменены в одно и то же время одним пользователем. При аккредитации на электронной торговой площадке «РТС-Тендер» ООО «Хлеб» и ООО «Эталон» указали один и тот же номер телефона, одинаковый адрес электронной почты, заявил замруководителя ФАС Максим Овчинников.