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Полмиллиона противников реформ вышли на улицы Франции
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Полмиллиона противников реформ вышли на улицы Франции 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Во Франции почти полмиллиона человек вышли на улицы, протестуя против экономических и социальных реформ правительства президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщает «ТВ Центр».
По мнению митингующих, новые меры сильно ухудшают положение госсектора. Манифестации охватили десятки городов. В Париже и Нанте демонстрации переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Толпа громила магазины, жгла машины и забрасывала правоохранителей бутылками и камнями. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы.
Из-за забастовок в стране образовался транспортный коллапс. Нарушено железнодорожное сообщение — большинство электричек и междугородних поездов не ходят. С перебоями работает метро, в аэропортах отменены сотни авиарейсов.
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