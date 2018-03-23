Полмиллиона противников реформ вышли на улицы Франции

Во Франции почти полмиллиона человек вышли на улицы, протестуя против экономических и социальных реформ правительства президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщает «ТВ Центр».

По мнению митингующих, новые меры сильно ухудшают положение госсектора. Манифестации охватили десятки городов. В Париже и Нанте демонстрации переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Толпа громила магазины, жгла машины и забрасывала правоохранителей бутылками и камнями. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы.

Из-за забастовок в стране образовался транспортный коллапс. Нарушено железнодорожное сообщение — большинство электричек и междугородних поездов не ходят. С перебоями работает метро, в аэропортах отменены сотни авиарейсов.