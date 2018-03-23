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В Иркутске обнаружен висящий на заборе труп молодого мужчины
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В Иркутске обнаружен висящий на заборе труп молодого мужчины 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Утром 23 февраля прохожие обнаружили мертвого молодого человека в Иркутске в переулке Бурлова. Об этом сообщает портал Ирксиб.
Тело мужчины висело на заборе. Судя по всему, он хотел перелезть через ограждение, но зацепился одеждой. Что стало причиной смерти, пока неизвестно. Это предстоит выяснить судебной медэкспертизе. Молодой человек был без брюк и вполне мог скончаться от переохлаждения.
Личность погибшего также не установлена. Полиция работает над выяснением всех обстоятельств произошедшего.
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