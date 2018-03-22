Ещё
В Кремле не стали комментировать ситуацию вокруг Слуцкого
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле не стали комментировать ситуацию вокруг Слуцкого 

Российская Газета 23 часа назад
Фото: BFM.RU
Решение комиссии по этике Госдумы в связи с ситуацией вокруг главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого и бойкот заседаний некоторыми СМИ в Кремле оценивать не стали.
"Администрация не может комментировать решение комиссии по этике Госдумы. Это вопрос Госдумы, это вопрос, который не относится к компетенции администрации президента", — объяснил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На вопрос про бойкот заседаний рядом СМИ после решения комиссии, Песков также сказал: «Я никак не хотел бы это комментировать, это не вопрос администрации президента».
Напомним, что думская комиссия по этике не нашла нарушения Слуцким поведенческих норм.
Российская Газета: последние новости
Жириновский заявил об уходе из политики в 2036 году Дмитрий Медведев позвал РАН дорабатывать программы развития Один из Балеарских островов перешел в собственность люксембуржца
 Ещё 77 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит со срочным обращением432
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды42
Путин обратился к нации146
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова61
Умер известный шансонье19
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
06:11
Путин обратился к нации
Политика
00:43
Первый канал опроверг замену ведущего «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
06:11
Критика власти не должна сводиться к популизму
Политика
00:42
Удостоверение избранного президента готово
Политика
08:27
Путин отметил важность гражданской активности
Политика Общество
06:09
«Повестка развития РФ носит консолидирующий характер»
Политика
03:35
ЦОДД предупредил о пробках около «Лужников»
Новости Москвы
02:24
Семья погибшего актера Ельчина получит компенсацию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение