В Кремле не стали комментировать ситуацию вокруг Слуцкого

Решение комиссии по этике Госдумы в связи с ситуацией вокруг главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого и бойкот заседаний некоторыми СМИ в Кремле оценивать не стали.

"Администрация не может комментировать решение комиссии по этике Госдумы. Это вопрос Госдумы, это вопрос, который не относится к компетенции администрации президента ", — объяснил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

На вопрос про бойкот заседаний рядом СМИ после решения комиссии, Песков также сказал: «Я никак не хотел бы это комментировать, это не вопрос администрации президента».

Напомним, что думская комиссия по этике не нашла нарушения Слуцким поведенческих норм.