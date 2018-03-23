В Ростове в мае откроется новый центр безнадзорных животных

Власти города сообщили, когда в донской столице откроется центр для содержания животных, который сейчас достраивают в Октябрьском районе Ростова на улице Каскадной. В старом ЦБЖ уже не хватает места, и он не отвечает потребностям города-миллионника.

— К 1 мая на территории центра поставят ограждение, будут приобретены и установлены вольеры и блок-модули для персонала центра. Животных, которым не хватает места в ЦБЖ, разместят здесь во время чемпионата мира. После окончания мундиаля здесь построят полномасштабный новый центр, — сообщает пресс-служба городской администрации.

После того, как построят новый центр, старый ЦБЖ на Портовой будут использовать в качестве карантинного. Там животные пройдут первичный осмотр и недельный карантин, после чего их отправят в приют на Каскадной.