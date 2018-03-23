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«Где дороги?»: на Котовского сильно просел асфальт — яма растянулась длиной в машину
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«Где дороги?»: на Котовского сильно просел асфальт — яма растянулась длиной в машину 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске на улице Котовского в Ленинском районе Новосибирска образовалась большая яма.
Асфальт разрушился недалеко от перекрёстка с улицей Станиславского — около дома Котовского, 25.
По словам местных жителей, внимание на яму они обратили несколько дней назад. Также горожане отмечают, что из-за ямы нередко скапливаются пробки.
«Закатывали дорогу — появлялись ямы, а потом и вовсе все обваливалось. Это далеко не первый и не второй случай. Это единственная дорога от дома до остановки. Каждый день я ходил на работу и выдел там перекопанную дорогу.», — рассказал корреспонденту НГС местный житель Сергей.
В Новосибирске была и другая известная яма на улице Котовского. Она находилась на перекрёстке с улицей Геодезической и у неё был собственный аккаунт в «Твиттере». В апреле прошлого года её заделали, после того, как горожане поздравили яму с днём рождения.
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