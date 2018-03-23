«Где дороги?»: на Котовского сильно просел асфальт — яма растянулась длиной в машину

Новосибирске на улице Котовского в Ленинском районе Новосибирска образовалась большая яма.

Асфальт разрушился недалеко от перекрёстка с улицей Станиславского — около дома Котовского, 25.

По словам местных жителей, внимание на яму они обратили несколько дней назад. Также горожане отмечают, что из-за ямы нередко скапливаются пробки.

«Закатывали дорогу — появлялись ямы, а потом и вовсе все обваливалось. Это далеко не первый и не второй случай. Это единственная дорога от дома до остановки. Каждый день я ходил на работу и выдел там перекопанную дорогу.», — рассказал корреспонденту НГС местный житель Сергей.

В Новосибирске была и другая известная яма на улице Котовского. Она находилась на перекрёстке с улицей Геодезической и у неё был собственный аккаунт в «Твиттере». В апреле прошлого года её заделали, после того, как горожане поздравили яму с днём рождения.