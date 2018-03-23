Увеличена мощность двух подстанций в Якутии, снабжающих энергией трубопровод ВСТО

"На действующих подстанциях 220 кВ при НПС-15 и НПС-16 введены в работу новые автотрансформаторы, что позволило в три раза увеличить выдачу мощности для нефтеперекачивающих станций — в объеме до 31,5 МВт и 30,3 МВт соответственно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ФСК ЕЭС поэтапно строит инфраструктуру для внешнего электроснабжения объектов ВСТО на территории Дальнего Востока. В 2012 году компания создала условия для перекачки по ВСТО от города Сковородино в Амурской области до порта Козьмино в Приморье 30 миллионов тонн нефти в год, в 2014 году — 50 миллионов тонн.

"В настоящее время ФСК ведет работы по подключению строящихся НПС-23 и НПС-26 в Амурской области, а также НПС-32 в Еврейской автономной области . Завершить работы по внешнему электроснабжению данных НПС планируется в течение 2019 года. Это позволит увеличить объемы перекачки нефти по трубопроводной системе ВСТО до порта Козьмино в Приморском крае в объеме до 80 миллионов тонн. В 2017 году в Амурской области была подключена и обеспечена внешним электроснабжением НПС-29", — сообщает компания.

ФСК ЕЭС — одна из крупнейших в мире по протяженности линий и трансформаторной мощности публичных электросетевых компаний. В зоне ответственности ФСК находятся порядка 141 тыс. км высоковольтных магистральных линий электропередачи и 940 подстанций общей установленной мощностью более 336,5 тыс. МВА.