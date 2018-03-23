МТС запустит акселератор для технологических стартапов 

Оператор МТС открыл акселератор для технологических стартапов MTS Startup Hub. Заявки на участие можно подать до 16 апреля, следует из сообщения компании.
Набор открыт по шести направлениям: облачные технологии, искусственный интеллект, финансовые сервисы, цифровая медицина, автоматизация логистики и онлайн-обучение.
Программа акселератора состоит из трех этапов — на первом предприниматели смогут пройти заочный онлайн-курс по доработке продукта. После этого МТС отберет лучшие стартапы, которые получат по 200 тысяч рублей. Их сотрудников допустят к очной программе с мастер-классами и лекциями от экспертов компании.
Дошедшие до второго этапа предприниматели получат доступ к клиентской базе оператора, каналам продаж и инфраструктуре. На развитие идеи стартапы получат по 500 тысяч рублей.
В финале команды с успешным пилотным проектом получат возможность продать разработку МТС или ее зарубежным партнерам.
Представитель оператора заявил, что компания не претендует на долю в стартапах за участие в акселераторе. «Мы открыты к сотрудничеству в различных форматах и хотим предоставить участникам акселератора самые широкие возможности для развития», — рассказал директор по инновационному развитию МТС Владимир Хренков.
Ранее Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) заявил о намерении открыть акселератор и инвестировать 500 млн рублей в стартапы в сферах гейминга и киберспорта.
О самых опасных заблуждениях стартаперов по версии ФРИИ читайте на сайте Inc.
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