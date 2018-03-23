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МТС запустит акселератор для технологических стартапов
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МТС запустит акселератор для технологических стартапов 

Inc. 41 минуту назад
Фото: Inc.
Оператор МТС открыл акселератор для технологических стартапов MTS Startup Hub. Заявки на участие можно подать до 16 апреля, следует из сообщения компании.
Набор открыт по шести направлениям: облачные технологии, искусственный интеллект, финансовые сервисы, цифровая медицина, автоматизация логистики и онлайн-обучение.
Программа акселератора состоит из трех этапов — на первом предприниматели смогут пройти заочный онлайн-курс по доработке продукта. После этого МТС отберет лучшие стартапы, которые получат по 200 тысяч рублей. Их сотрудников допустят к очной программе с мастер-классами и лекциями от экспертов компании.
Дошедшие до второго этапа предприниматели получат доступ к клиентской базе оператора, каналам продаж и инфраструктуре. На развитие идеи стартапы получат по 500 тысяч рублей.
В финале команды с успешным пилотным проектом получат возможность продать разработку МТС или ее зарубежным партнерам.
Представитель оператора заявил, что компания не претендует на долю в стартапах за участие в акселераторе. «Мы открыты к сотрудничеству в различных форматах и хотим предоставить участникам акселератора самые широкие возможности для развития», — рассказал директор по инновационному развитию МТС Владимир Хренков.
Ранее Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) заявил о намерении открыть акселератор и инвестировать 500 млн рублей в стартапы в сферах гейминга и киберспорта.
О самых опасных заблуждениях стартаперов по версии ФРИИ читайте на сайте Inc.
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