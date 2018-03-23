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Приморцам спишут недоимок на 905 миллионов
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Приморцам спишут недоимок на 905 миллионов 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В ходе заседания комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Заксобрания Приморья рекомендован к принятию выдвинутый главой региона законопроект «Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам». После принятия закона краевой бюджет избавится от дебиторской задолженности на 905 млн рублей, сообщает PRIMPRESS.
Как прояснила вице-губернатор Татьяна Казанцева, документ устанавливает дополнительные основания признания безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам.
Такими основаниями в законопроекте прописаны: наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам по транспортному налогу у умерших, которые юридически не имеют наследников; в случае, если взыскание налоговыми органами этой недоимки, задолженности по пеням и штрафам оказалось невозможным в связи с вынесением судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства по основаниям, предусмотренным п.3 и 4 ч.1 ст.46 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и истечением срока предъявления исполнительного документа. Еще одно основание — наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам, отмененным по состоянию на 1 января 2014 года, в случае истечения срока принудительного взыскания.
По словам Татьяна Казанцевой, недоимки в краевой бюджет составляют 3,7 млрд рублей, причем 1,2 млрд приходится на задолженность по транспортному налогу. Принятие закона «расчистит» списание 905 миллионов рублей из этой суммы.
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