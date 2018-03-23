«Это вам не футбол!»: Мария Погребняк взяла в руки клюшку

«Бесценная Лига» КХЛ провела тренировку для болельщиц, в которой приняла участие и супруга футболиста Мария Погребняк . Однако устоять на коньках оказалось не так просто, и поклонники отметили, что Мария так же неуклюжа на льду, как футболисты на поле.

В Ледовом Дворце «Бесценная Лига» КХЛ провела открытую тренировку, которую посетили как болельщики, так и представители СМИ. А поскольку амбассадор Лера Кудрявцева считает, что девушки должны тоже знать и понимать, как это — играть в хоккей, то получить мастер-класс на льду вышла женская лига болельщиц, среди которых была и Мария Погребняк.

В полной амуниции и с клюшкой в руках Мария честно пыталась не терять равновесие и достойно показать все свои навыки и таланты. И хотя ее команда и победила, видеозапись, которую опубликовала звезда, убедила поклонников, что толку от девушки было мало. На ролике видно, что Погребняк совершенно не владеет коньками, постоянно оказываясь плашмя на льду. «Это было вначале, а под конец игры я уже забила победную шайбу!» — сообщила Мария, ни капли не стесняясь своей неуклюжести.

Подписчики признали, что ролик получился крайне забавным, а главное — жизненным. К тому же они поддержали звезду, подметив, что она на льду выглядит прямо как наши футболисты на поле, а последние, как известно, совершенно этого не стесняются, и даже напротив, весьма горды своими достижениями. «Прям как сборная России по футболу на поле» «Мария, пятерка за самоиронию, посмеялась от души, я так же стою на коньках» «Хоккеист из вас никакой. Это вам не футбол, крепче за клюшку держитесь!» «Да, жены футболистов, это не жены хоккеистов» «Мария, без обид! Смеялась от души, но вы на льду, как наши футболисты на поле»

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) 21 Мар 2018 в 8:01 PDT Некоторые же поклонники усомнились в том, что Мария действительно никогда раньше не стояла на коньках. Как-то звезда рассказала, что в детстве была настоящей пацанкой, а потому почитатели искренне удивились, неужели ранее Погребняк не была на катке.