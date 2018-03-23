В Приморье могут построить горнолыжный курорт

Исполнительный директор компании «Джи 1 Интертейнмент» Стилианос Тсифетакис отметил, что инвесторы первого открывшегося в Приморье казино готовятся приступить к реализации второй очереди своего проекта.

"Наше руководство видит перспективу в развитии неигрового сектора и планирует в рамках второй фазы строительства сделать акцент на создании развлекательных объектов… Мы планируем, что уже летом этого года окончательно будет утвержден эскизный план нашего нового развлекательного комплекса, и мы сможем представить его руководству Приморского края", — рассказал Тсифетакис.

Он отметил, что в рамках второй очереди планируется расширение торговой зоны и благоустройство площадок для спортивных мероприятий.

"Мы рассматриваем возможность создания гольф-клуба и горнолыжного курорта. Это те виды развлечений, которые позволят отдыхать в игорной зоне «Приморье» круглый год. Помимо этого наш новый тайваньский акционер, имеющий богатый опыт в создании крупных торговых центров на территории материкового Китая , видит перспективу для развития этого направления в Приморском крае и планирует построить на площадке интегрированного развлекательного курорта один из самых масштабных торговых центров на Дальнем Востоке", — отметил Тсифетакис.

Осенью 2015 года в игорной зоне «Приморье» состоялся запуск самого крупного казино в России Tigre de Cristal. Как сообщали власти Приморья, за два года работы казино российский бюджет получил почти 1,2 миллиарда рублей налогов. За это время казино посетили более 850 тысяч гостей, из них 38% иностранцы. В планах руководства реализовать вторую очередь проекта в 2019 году стоимостью 500 миллионов долларов.

Осенью 2017 года новый инвестор Tigre de Cristal компания First Steamship Company подтвердила намерение создать второй объект в игорной зоне «Приморье».