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В «Бутырке» появится филиал кафедры психиатрии и наркологии МГМСУ
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В «Бутырке» появится филиал кафедры психиатрии и наркологии МГМСУ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Филиал кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) будет открыт на базе психиатрической больницы СИЗО-2 Москвы в 2018 году, сообщила РИА Новости начальник медико-санитарной части №77 столичного управления ФСИН России Галина Тимчук.
По данным УФСИН по Москве, в среду делегация врачей посетила психиатрическую больницу СИЗО-2, известного как «Бутырка». Медики провели консультации пациентов, находящихся в отделении реабилитации наркозависимых граждан психиатрической больницы изолятора.
В управлении сообщили, что основной темой переговоров стала возможность открытия кафедры психиатрии, психиатрии-наркологии и психотерапии на базе лечебного учреждения изолятора.
Как уточнила РИА Новости Тимчук, кафедра может начать работу уже в мае. «Профессора, доценты кафедры будут оказывать консультативную специализированную помощь по психиатрии больным, находящимся на лечении в больнице СИЗО», — сказала собеседница агентства.
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