В «Бутырке» появится филиал кафедры психиатрии и наркологии МГМСУ

По данным УФСИН по Москве, в среду делегация врачей посетила психиатрическую больницу СИЗО-2, известного как «Бутырка». Медики провели консультации пациентов, находящихся в отделении реабилитации наркозависимых граждан психиатрической больницы изолятора.

В управлении сообщили, что основной темой переговоров стала возможность открытия кафедры психиатрии, психиатрии-наркологии и психотерапии на базе лечебного учреждения изолятора.

Как уточнила РИА Новости Тимчук, кафедра может начать работу уже в мае. «Профессора, доценты кафедры будут оказывать консультативную специализированную помощь по психиатрии больным, находящимся на лечении в больнице СИЗО», — сказала собеседница агентства.