Сказка о тройке. В Екатеринбурге «обкатали» уникальную технологию

Уральцев призвали выбрать, на что они хотели бы потратить деньги из федерального бюджета.

Впервые в истории

Такого в истории Екатеринбурга ещё не было. Выбирая руководителя страны, горожане смогли проголосовать за будущее благоустройство столицы Урала. На суд жителей было представлено четыре проекта. Это набережная Исети от улицы Куйбышева до ЦПКиО имени Маяковского, набережная от улицы Малышева до Куйбышева, сквер у здания Оперного театра и парк «Зелёная роща». После того как в понедельник муниципальная комиссия подвела итоги, с большим отрывом победили два из них (набережная), набрав 79 946 и 76 972 голосов соответственно. Тройку лидеров замыкает сквер у Оперного с 54 482 баллами. «Аутсайдером» стала Зелёная роща, собравшая 52 873 голоса.

В рамках рейтингового голосования можно было выбирать от одного до трёх проектов. Известно, что полномочный представитель президента России в УрФО Игорь Холманских выбрал для себя три. Он проголосовал за строительство набережной Исети и за сквер у здания Оперного. Тот же выбор сделал и губернатор Евгений Куйвашев

Конечно, это не означает, что Зелёная роща останется без внимания властей. Но именно набережная и сквер в 2018 году подлежат первоочередному благоустройству. В принципе отдать свой голос за городской объект могли жители Екатеринбурга в возрасте от 14 лет. Для этого нужно было предъявить паспорт и заполнить бюллетень.

Новый «тест»

«На самом деле о «референдуме» по проектам благоустройства было очень мало информации, — считает политолог Александр Белоусов . — Лично я узнал о нём случайно, из Интернета, да ещё видел объявление на дверях магазина. Но получилось неплохо. Власти воспользовались выборами главы государства, чтоб найти общий язык с людьми и в вопросах благоустройства. Кроме того, на всех выборах чиновники «оттачивают» ту или иную технологию для поднятия явки. Если помните, на последних выборах главы региона разыгрывались различные конкурсы с раздачей дорогих призов. Сейчас решили попробовать голосование за объекты благоустройства. То есть это было некое «тестирование». В зависимости от результата, эту технологию можно будет использовать в дальнейшем. Но хорошо уже то, что значительная часть горожан «волей-неволей» узнала о планах городской администрации и даже повлияла на них».