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Глава Минприроды рассказал о строительстве ледостойкой платформы в Арктике
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Глава Минприроды рассказал о строительстве ледостойкой платформы в Арктике 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» для круглогодичных экспедиций в Арктике должно начаться в 2019 году, при этом проектирование предполагается начать до июля 2018 года, заявил РИА Новости глава Минприроды России Сергей Донской.
Проектирование платформы должно начаться до середины года, а в 2019 году нужно начать строительство. Мы будем размещать работы в России. При выборе верфи будем в первую очередь учитывать опыт производства и создания судов арктического класса", — сказал Донской.
Как ранее сообщал Донской РИА Новости, по проекту, который Минприроды готовит совместно с Росгидрометом, всесезонная научно-исследовательская платформа будет обладать высокой прочностью корпуса, автономностью по запасам топлива не менее 2-3 лет и сроком службы около 25 лет. Появление такой платформы позволит перевести изучение Арктики и Антарктики на качественно новый уровень и создать максимально благоприятные и безопасные условия работы для исследователей.
По мнению министра, глобальные процессы изменения климата, в том числе и постепенно уменьшающаяся толщина льда, привели к появлению объективных трудностей для организации станций «Северный полюс». В то же время такие проекты являются важнейшим фактором обеспечения российского присутствия в высокоширотной Арктике, закрепляющим приоритет России в области проведения исследований. В этой связи было принято решение о необходимости строительства ледостойкой самодвижущейся платформы для исследований в Арктике.
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