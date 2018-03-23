Оператора «Северного потока — 2» наградили в Финляндии за экологическую оценку проекта

ХЕЛЬСИНКИ , 23 марта. / ТАСС /. Компания — оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG получила награду в Финляндии за качественно проведенную оценку влияния проекта на окружающую среду. Об этом в четверг вечером сообщил финский филиал компании.

Награду, которая присуждается ежегодно, Nord Stream 2 AG получила от финской ассоциации по оценке влияния на окружающую среду Yva ry. «Ассоциация указала, что оценка влияния планируемого проекта газопровода является качественно сделанной, содержащей большое количество информации о вариантах реализации проекта и их воздействии», — говорится в сообщении.

Ассоциация отметила, что при подготовке документа «был учтен опыт проекта газопровода „Северный поток“, „были продуманы меры для снижения негативных эффектов с тем, чтобы возможное вредное воздействие среди прочего на морских обитателей и судоходство оказалось минимальным“.

В финском филиале Nord Stream 2 AG указали, что для строительства газопровода компании требуется два разрешения от Финляндии — согласие правительства на использование финской исключительной экономической зоны и также разрешение на строительство в финских водах. „Получение решений ожидается в течение ближайших недель“, — подчеркнули в компании.

Ввод в строй „Северного потока — 2“ намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии . Пропускная способность каждой из двух ниток — 27,5 млрд куб. метров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого „Северного потока“, маршрут которого в основном и повторит.