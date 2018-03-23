Клан Воробьевых выводит свой бизнес за рубеж

«В отставку! В отставку!» — такими выкриками встретили жители подмосковного Волоколамска губернатора Московской области Андрея Воробьева в среду, 21 марта, когда он приехал на встречу с ними из-за массового отравления детей свалочным газом. Источником газа стал мусорный полигон «Ядрово», расположенный всего в нескольких километрах от города и давно уже ставший экологической угрозой. Горожане вполне обоснованно считают, что региональное правительство во главе с губернатором долгое время не хотело тратить силы и средства на закрытие полигона, превратившегося для чиновников в кормушку, а теперь уже и не может, поэтому заслуживает отставки. Впрочем, по данным издания «Устав», Андрей Воробьев вряд ли будет особо сопротивляться увольнению, так как у его семьи уже готовы пути к отступлению на Запад — значительная часть принадлежащего им бизнеса выведена в офшоры.

Клан Воробьевых

Сергея Шойгу. Успешный крупный бизнес в современной России почти невозможен без связей в крупных правительственных структурах. Семейство Воробьевых этого правила придерживается, что подтверждается их достижениями на бизнес-поприще. Базу для этого дала, во-первых, партийная карьера отца подмосковного губернатора — Юрия Воробьева , занимавшего различные должности в КПСС , а уже в «нулевых» работавшего первым заместителем министра МЧС

«Должность замминистра, тем более в таком популярном и финансово обеспеченном министерстве, давала Юрию Воробьеву огромные лоббистские возможности для продвижения своих родственников во власть, а также для создания тепличных условий их бизнесу. В 2008 году, достигнув пенсионного возраста, он оказался в Совете Федерации и стал сенатором от Вологодской области , передав бразды правления всего клана в руки своего старшего сына Андрея», — пишет «Устав».

Сперва Воробьевы занимались импортом норвежского минтая, а после, за счет проникновения во власть, смогли выстроить солидную бизнес-империю, сотрудничая с лицами из ближайшего окружения Путина и другими известными миллиардерами от госслужбы. Свои интересы клан Воробьевых теперь имеет в строительстве, пищевой промышленности и банковской сфере.

«В 2016 году «Барвиха» была присоединена к АО «Дрим Хаус», которое является российским юридическим лицом с двумя учредителями — кипрскими офшорами «ПАНКРАСС ЛИМИТЕД» и «КЕНТОН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД». Брат губернатора Подмосковья — Воробьев Максим Юрьевич , до недавнего времени являвшийся одним из владельцев рыбопромышленного холдинга «Русское море». Сегодня в группу компаний входят ООО «Ррк Холдинг», где в учредителях экс-губернатор Приморского края Сергей Дарькин , АО «Русская Рыбная Компания» с учредителем кипрским офшором «AVRORA INDUSTRIES LIMITED», ООО «Русское Море — Калининград », где в учредителях указаны две предыдущие фирмы, ООО «Русская Рыбопромышленнная компания»», — говорится в материале.

Ранее Максим Воробьев входил в совет директоров «Стройтрансгаза» Геннадия Тимченко и являлся держателем акций банка «Санкт-Петербург» . Имел он отношение и к составу учредителей компании ООО «СПБ Реновация», которое сегодня на 100% принадлежит кипрскому офшору «РИТЕНСЕЛ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД». И таких компаний у Воробьевых, которые уходят в офшоры, не одна, не две и не три. Фирмы регистрируются даже на дядей и племянников Андрея Воробьева, причем десятками.

Вывод своих активов за рубеж высокопоставленное семейство, по данным открытых источников, начало еще в 2014 году и в скором времени завершит эту операцию под названием «летим на Запад».