Им давали второй шанс. Как перевоспитывали фашистов

Стены Красногорского филиала Музея Победы и поныне хранят воспоминания о Центральной антифашистской школе. В этом здании, сохранившемся еще с сороковых годов, проходили идеологическую переподготовку тысячи военнопленных солдат и офицеров вермахта. Корреспондент «ВМ» узнал, как перевоспитывали военнопленных.

Программа была нацелена на воспитание антифашистов из числа бывших военнослужащих вражеской армии. С их помощью предполагалось вести агитацию против фашистской идеологии. 22 марта были впервые представлены артефакты, с помощью которых велась идеологическая и воспитательная работа. А также личные вещи тех, кто стоял у истоков перевоспитания военнопленных.

— Первым директором школы был подполковник Владимир Парфенов, — рассказала заведующая экспозиционным отделом Ираида Ружина. — Он сумел добиться того, что необходимые для работы помещения были построены всего за три месяца.

Среди новых экспонатов выставки — рупор, позволяющий политработникам вести агитацию прямо через линию фронта, и гимнастерка выпускника антифашистской школы. В гитлеровской армии служили представители нескольких национальностей: итальянцы, финны, венгры — и к каждой из них агитаторы подбирали свой подход. Об этом свидетельствуют листовки и материалы на семи разных языках. Особое внимание привлекает талисман японского пленника — самодельный брелок из цветных ниток. Солдат надеялся на удачу, но мог ли он считать удачей попадание в плен? После выпуска бывшие военнопленные отправлялись в лагеря, чтобы вести антифашистскую пропаганду среди остальных заключенных. Тех, кто заслужил особое доверие, засылали в тыл врага.

Самым известным курсантом школы был фельдмаршал Третьего рейха Фридрих Паулюс . Его личные вещи и фотографии встречаются практически во всех частях выставки. Захваченный в плен под Сталинградом, военачальник был переправлен в Центральную антифашистскую школу, где провел несколько месяцев.

— Несмотря на то что его самолюбие было уязвлено попаданием в плен, «перековать» фельдмаршала не могли очень долго, — рассказала заведующая филиалом Светлана Любенкова. — Он не желал признавать недостатки фашистской идеологии и даже советских надзирателей встречал салютом НСДАП.

Его вера в национал-социализм пошатнулась только после того, как Гитлер приказал отправить в лагеря его жену и дочь.