А с виду добренький. Самые опасные типы руководителей

Как понять, что к этому работодателю лучше не ходить? Какие «симптомы» указывают на его тяжелый характер, самодурство и другие черты характера, которые всегда будут преградой продуктивному течению рабочего процесса. Чтобы не разочароваться в работодателе, прежде чем устроиться на работу, рекомендуется провести разведку, попытаться выяснить о компании и ее руководителе чуть больше, чем пишут в рекламных буклетах и статьях на правах рекламы.

— Как понять, что к этому работодателю лучше не ходить? На что обратить внимание?

Для начала изучите профиль компании: как давно она на рынке, какое место занимает по бизнес-показателям в своем сегменте, прочтите отзывы о работодателе в интернете. Затем оцените профиль будущего руководителя в социальных сетях, а также почитайте его публикации. Если хотите собрать инсайты, найдите в соцсетях бывших сотрудников того отдела, куда планируете выходить на работу, и спросите об их личном опыте, полученном в интересующей вас компании: с какими сложностями сталкивались, почему уволились, как себя проявил начальник.

— Фразы работодателя, которые должны насторожить соискателя.

При личной встрече обязательно обратите внимание на следующие факторы:

1. Причины открытия вакансии, на которую вы претендуете. Если должность новая, уточните, какие цели перед вами будет ставить руководитель, и как эти цели соотносятся с вашими ожиданиями от будущего места работы в целом и вашими планами профессионального и карьерного развития в частности.

По тому, как менеджер сформулирует свои ожидания от вашей деятельности, вы поймете, насколько будущий руководитель привык планировать работу подразделения, понимает ли он цели работы. Если на вакантной должности уже работал сотрудник, обязательно уточните причины расставания с ним, а если руководитель не может внятно объяснить, почему человек ушел — это плохой знак.

2. Как руководитель выстраивает взаимоотношения с подчиненными. Узнайте, каким образом шеф оценивает деятельность подчиненных, влияет ли на оценку его личное отношение (последнее должно насторожить). Важно также, как начальник контролирует работу сотрудников, с какой периодичностью, что ценит при выполнении его поручений. Уточните, практикуются ли в отделе неформальные совместные мероприятия во внерабочее время, и как руководитель относится к тому, что работник может по каким-то причинам не посещать такого рода «выходы».

3. Если в компании практикуется премирование, обязательно узнайте принципы начисления премий, а также факторы, которые могут влиять на выплату вознаграждения — такие, как дисциплинарные взыскания, прододжительность работы. Если четко прописанная система отсутствует, это говорит о том, что премия не выплачивается или же на ее выплату влияет личное отношение «руководитель-подчиненный», это не очень хорошо.

4. Важным показателем является текучесть кадров в подразделении. Уточните, сколько сотрудников работает в штате, как часто они меняются и каковы основные причины ухода персонала по мнению руководителя. Если располагаете контактами бывших работников, поинтересуйтесь их точкой зрения.

Такого рода вопросы могут показаться соискателю немного странными, кто-то может постесняться уточнять эти аспекты у будущего руководителя. Но от себя могу сказать, что это нужно делать, ведь не только вас выбирают как сотрудника, но и вы ищете для себя лучшее место.

— Стоит ли верить черным спискам работодателей в интернете?

Да, к отзывам определенно стоит прислушиваться, но не забывайте самостоятельно анализировать факты, изложенные в комментариях. Если вы видите информацию, написанную «под копирку», то скорее всего такие публикации заказные, размещенные с целью навредить работодателю.

Если в тексте зашкаливают эмоции, присутствуют орфографические ошибки, человек переходит на личности, то, скорее всего, сотрудника «ушли», здесь причины могут быть разными. Обращайте внимание на отзывы, в которых пишут о «серой» зарплате, оформлении без трудового договора — это повод задуматься о честности работодателя.

Также рекомендую оценивать то, как работодатель обрабатывает негативные отклики бывших сотрудников. Многие организации отслеживают публикации и пишут комментарии на отзывы бывших сотрудников, обосновывая причины расставания. Такая деятельность демонстрирует ответственное отношение компании к своей репутации, и это хороший показатель для вас: значит, организацию можно рассматривать как достойное место работы.

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