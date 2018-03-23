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На полигоне «Ядрово» для дегазации сделают боле пяти тысяч проколов
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На полигоне «Ядрово» для дегазации сделают боле пяти тысяч проколов 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ВОЛОКОЛАМСК, 23 мар — РИА Новости. Более пяти тысяч проколов будет сделано в теле полигона «Ядрово» в Волоколамском районе для вывода свалочного газа, рассказал журналистам зампред правительства Подмосковья Александр Чупраков.
"Начиная со вчерашнего дня объемы (свозимых на полигон) отходов уменьшены в два раза. Сейчас на полигон едет не более 80 машин. Там установлены системы видеоконтроля. Соответственно 81 машина пройти уже не может… До 14 июня прибудет необходимое оборудование из Голландии — это так называемый «стичер», с помощью которого будут делаться проколы, их будет около 5 тысяч", — сказал Чупраков.
Он отметил, что газ будет выводиться на факел, который «содержит в себе систему мониторинга продуктов горения».
На территории подмосковного «Ядрово» введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
Ранее в четверг начальник полигона «Ядрово» Иван Кудельский сообщил, что в настоящее время ведется подготовка купола из утрамбованного мусора на старом теле полигона для начала работ по дегазации. Оператором полигона заключен договор с голландской компанией на проведение работ по дегазации, которая должна начаться с субботы. Глава Волоколамского района Евгений Гаврилов в свою очередь сообщал, что все работы, связанные с активной дегазацией, идут согласно плану, все мероприятия планируется завершить к 15 июня.
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