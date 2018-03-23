День 23 марта в истории

Всемирный метеорологический день.

Памятная дата ООН , установленная по инициативе Всемирной метеорологической организацией в 1961 году. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1950 году вступила в силу Конвенции, согласно которой была учреждена Всемирную метеорологическую организацию (ВМО). Она была создана на базе Международной метеорологической организации, основанной в 1873 году. В 1951 году ВМО получила статус специализированного учреждения системы ООН.

В настоящее время членами ВМО являются более 190 стран и территорий.

День работников гидрометеорологической службы.

Учрежден указом Президента РФ от 19 мая 2008 года. Впервые отмечался в 2009 году.

Систематические наблюдения за погодой начались в России по указу Петра I в 1722 году. Записи было поручено вести вице-президенту Государственной Адмиралтейств-коллегии вице-адмиралу Корнелиусу Крюйус. Спустя два года была образована первая в России метеорологическая станция.

15 лет назад (2003) на всенародном референдуме в Чечне принята конституция республики.

Проект Основного закона республики разрабатывался в 2001-2003 годах. Было подготовлено пять различных вариантов. За основу Конституции, вынесенной на плебисцит, был взят проект, предложенный главой администрации республики Ахматом Кадыровым

На референдум были также вынесены вопросы по проектам законов «О выборах Президента Чеченской Республики» и «О выборах в Парламент Чеченской Республики».

В референдуме приняли участие 80% избирателей. В поддержку новой Конституции высказались 96%, за избирательный закон о президенте — 95,5%, а за закон о Парламенте — 96,3% проголосовавших жителей Чечни.

42 год назад (1976) был создан первый в России арктический заповедник — государственный природный заповедник «Остров Врангеля».

Заповедник, расположенный на территории Чукотского автономного округа , включает в себя два острова в Чукотском море — Врангеля и Геральд, а также прибрежные акватории Чукотского и Восточно-Сибирского морей шириной 12 морских миль вокруг каждого из островов. Общая площадь «Острова Врангеля» составляет 2,2 миллиона га, в том числе морская акватория — 1,4 миллиона га.

142 года назад (1876) русский инженер Павел Яблочков получил патент на «электрическую свечу».

«Электрическая свеча» («Свеча Яблочкова) представляет собой две угольные пластинки, разделённые фарфоровой вставкой, служащей проводником электричества, накалявшего дугу. Этот первый электрический источник света был изобретен Павлом Яблочковым в 1875 году. А в марте 1876 года он получил французский патент №112024 на её изобретение.

В апреле 1876 года изобретатель представил свечу на лондонской выставке физических приборов. Успех «Свечи Яблочкова» превзошел все ожидания. На следующий день газеты разных стран вышли с заголовками «Северный свет, русский свет — чудо нашего времени», «Россия — родина электричества»

Когда «Свечи Яблочкова» появились в продаже, они начали расходиться в большом количестве. Каждая свеча стоила около 20 копеек и горела 1,5 часа.

127 лет назад (1891) впервые была использована сетка на футбольных воротах.

В качестве первых футбольных ворот использовались две деревянные стойки без перекладины. Гол засчитывался, если мяч пролетал между стойками на любой высоте, из-за чего возникало немало споров. В 1875 году было принято правило, согласно которому на воротах стали устанавливать жесткую перекладину.

В 1890 году англичанин Джон Броди , владелец компании по производству рыболовных сетей, предложил использовать свои изделия не только для рыбы, но и для ловли футбольных мячей.