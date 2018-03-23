Лавров обсудит во Вьетнаме реализацию экономического потенциала и сотрудничество в ВТС

Глава российского дипведомства прибыл в Ханой из Токио накануне вечером. Изначально рабочий визит Лаврова во Вьетнам был запланирован на 21-22 марта, но из-за изменений в графике министра его пришлось перенести.

Как сообщили в российском дипведомстве, на предстоящих переговорах главы МИД двух стран обсудят как актуальные вопросы двусторонней повестки дня, так и международные проблемы, представляющие взаимный интерес. «Приоритетное внимание предполагается уделить мерам по углублению практической кооперации между Россией и Вьетнамом в торгово-инвестиционной, научно-технологической и гуманитарной областях», — указали в министерстве.

Кроме того, ожидается, что во вьетнамской столице российский министр будет принят президентом республики Чан Дай Куангом.

Тесные отношения

Москва и Ханой в следующем году отметят 25-летие подписания договора об основах дружественных отношений. За это время, как отметили в МИД РФ, странам удалось установить «очень тесные отношения», в основе которых лежат «многолетние традиции дружбы и взаимной поддержки».

"В числе ключевых факторов поступательного укрепления двусторонних связей — регулярный политический диалог на высшем и высоком уровнях, — сообщили в министерстве. — [Россия и Вьетнам] имеют богатый позитивный опыт взаимовыгодной кооперации и весомый потенциал для дальнейшего продвижения".

На Смоленской площади указали на тесное взаимодействие всех подразделений российского правительства с вьетнамскими партнерами. «Регулярно общаются руководители наших стран: президент России Владимир Путин неоднократно встречался с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама, — пояснили в дипведомстве. — Министры иностранных дел находятся в очень тесном контакте, равно как и руководители практически всех других ведомств — министерств промышленности и торговли, экономического развития, финансов, транспорта, связи».

Сотрудничество в интересах стабильности

В интервью вьетнамским СМИ, приуроченном к предстоящему визиту, глава российского дипведомства указал на рост товарооборота между двумя странами. По его словам, только в 2017 году товарооборот между Россией и Вьетнамом вырос более чем на 35%, достигнув таким образом «исторического максимума» за всю историю двусторонних отношений. «Конечно, такой результат мы в значительной степени связываем с Соглашением о зоне свободной торговли (ЗСТ), которое Вьетнам заключил с ЕАЭС в 2015 году и которое вступило в силу в 2016 году, — подчеркнул министр. — Убежден, что если посмотреть на статистику торговых отношений Вьетнама с другими членами ЕАЭС, там будут похожие данные, свидетельствующие о том, что эта ЗСТ работает на благо всех участников ЕАЭС и, конечно же, Вьетнама».

Лавров заявил, что наращивание многопланового взаимодействия с Вьетнамом — один из важных направлений российской внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Оно отвечает коренным интересам народов наших государств, способствует обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в регионе», — отметил он.

Сферы взаимодействия

Как сообщили в МИД РФ, тесному сотрудничеству Москвы и Ханоя также содействует учрежденная в 2012 году рабочая группа высокого уровня по приоритетным инвестиционным проектам, в рамках которой был согласован перечень приоритетов из 17 пунктов в области энергетики, промышленного производства, добычи полезных ископаемых и туризма. «Одно из ключевых направлений взаимодействия — нефтегазовый сектор, — указали в дипведомстве. — По итогам 2017 года объем нефтедобычи превысил 4,7 млн т (за весь период деятельности — более 229 млн т)».

На континентальном шлейфе Вьетнама также успешно работают компании «Газпром» "Роснефть" , а совместная компания «Русвьетпетро» ведет добычу углеводородов на территории России с 2008 года. «Солидный опыт кооперации имеется в сфере электроэнергетики и машиностроения, в транспортной, горнодобывающей и металлургической отраслях, — указали в министерстве. — Прорабатываются перспективы совместного использования и развития российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС».

Еще одна перспективная, по мнению Москвы, сфера взаимодействия — развитие во Вьетнаме транспортной инфраструктуры. «Она включает подключение российских профильных компаний к сооружению отдельных железнодорожных веток, строительству линий метро в Ханое и Хошимине », — пояснили в МИД РФ.

Партнер в ВТС В ходе рабочего визита во Вьетнам российский министр затронет перспективы сотрудничества двух стран в военно-технической сфере.

Много лет Россия остается традиционным партнером Вьетнама в военной сфере и основным поставщиком оружия и военной техники. Сегодня вьетнамская армия располагает новейшими образцами российских вооружений, включая боевые самолеты, корабли, стрелковое оружие и спецтехнику. Только за несколько лет стороны подписали контракты на поставки во Вьетнам продукции российской оборонной промышленности на общую стоимость более $4,5 млрд

Москва и Ханой регулярно проводят заседания двусторонней межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), которые подтверждают, что взаимодействие в этой сфере остается одной из «основ всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран».

Более того, как заявил журналистам помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин , во всех регионах «в геометрической прогрессии» растет спрос на российские малые корабли и ракетные катера. По его словам, наибольший интерес к российским кораблям и вооружению проявляют государства Юго-Восточной Азии и Вьетнам.

Подготовка специалистов

Россия и Вьетнам уделяют большое внимание взаимодействию в гуманитарной сфере. Как сообщили в МИД РФ, за годы сотрудничества в нашей стране подготовлено свыше 50 тысяч вьетнамских специалистов. «Многие из них в настоящее время занимают высокие государственные посты, составляют ядро офицерского корпуса вьетнамской народной армии, играют видную роль в науке, культуре, искусстве, общественной жизни страны, — отметили в министерстве. — Сегодня в России обучаются около 6 тысяч граждан республики».

Стороны также стремятся к продвижению во Вьетнаме русского языка, а также активизации контактов между общественными организациями и СМИ. «В Ханое действует Российский центр науки и культуры, — напомнили в дипведомстве. — Его деятельность направлена на укрепление и развитие профильных связей с Вьетнамом».

Отдельного внимания, безусловно, заслуживает сфера туризма. Как указали в МИД РФ, в последнее время наблюдается рост популярности Вьетнама среди туристов из России. «В 2017 году с туристическими целями Вьетнам посетили 512 тысяч российских граждан (+30,6%), а Россию — 70 тысяч вьетнамцев (+94,4%)», — информировали в министерстве, добавив, что такому росту способствует в том числе созданная в марте 2016 года совместная рабочая группа по культуре и туризму.