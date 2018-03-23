Ткани и измерительные приборы отнесут к российской продукции по новым требованиям

Правительство установило требования к текстильным тканям и приборам для измерения в целях отнесения этой продукции к произведённой на территории России . Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 23 марта.

Изменения вносятся в постановление «О подтверждении производства продукции на территории Российской Федерации». В перечень товаров, установленных этим документом, были включены текстильные ткани и приборы для измерения давления и уровня жидкостей и счётчики потребления или производства газа, жидкостей или электроэнергии.