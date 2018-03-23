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Ткани и измерительные приборы отнесут к российской продукции по новым требованиям
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Ткани и измерительные приборы отнесут к российской продукции по новым требованиям 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Правительство установило требования к текстильным тканям и приборам для измерения в целях отнесения этой продукции к произведённой на территории России. Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 23 марта.
Изменения вносятся в постановление «О подтверждении производства продукции на территории Российской Федерации». В перечень товаров, установленных этим документом, были включены текстильные ткани и приборы для измерения давления и уровня жидкостей и счётчики потребления или производства газа, жидкостей или электроэнергии.
Для тканей условием попадания в список российской продукции является «осуществление на территории Российской Федерации ткачества, крашения и отделки». Для измерительных приборов: наличие у юрлица прав на документацию на срок не менее пяти лет, наличие на территории ЕАЭС сервисного центра, изготовление в России корпуса, счётного механизма, печатных платы, блока управления, а также другие операции.
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