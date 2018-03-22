В Совфеде прокомментировали политику Британии в отношении России

По его словам, последние выступления Мэй были неоправданно жёсткими, что недопустимо для премьер-министра такой большой страны и европейской державы, в прошлом — одной из крупнейших держав мира.

«Мы вынуждены констатировать, что наши отношения с Британией ухудшаются. Хотя, я думаю, что это — большая ошибка со стороны руководства наших партнёров», — сказал Джабаров.

Он добавил, что рано или поздно отношения восстановятся, но на это потребуется время.