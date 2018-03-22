В Совфеде прокомментировали политику Британии в отношении России 

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал политику Великобритании в отношении России. «Российско-британские отношения сегодня переживают довольно грустный период. В прошлом Тереза Мэй была министром внутренних дел, и вероятно, она является не очень опытным политиком», — заявил сенатор.
По его словам, последние выступления Мэй были неоправданно жёсткими, что недопустимо для премьер-министра такой большой страны и европейской державы, в прошлом — одной из крупнейших держав мира.
«Мы вынуждены констатировать, что наши отношения с Британией ухудшаются. Хотя, я думаю, что это — большая ошибка со стороны руководства наших партнёров», — сказал Джабаров.
Он добавил, что рано или поздно отношения восстановятся, но на это потребуется время.
Ранее доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко в беседе с НСН оценил план Лондона убедить союзников в ЕС выслать российских дипломатов, о котором сообщили СМИ.