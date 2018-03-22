Россиянка стала стипендиатом ежегодной премии L'Oréal-UNESCO «Для женщин в науке» 

22 марта в Париже состоялось вручение премии L'Oréal-UNESCO «Для женщин в науке» — в этом году пять выдающихся женщин-ученых получили награды в области наук о жизни. Каждый лауреат получил премию в размере €100 тыс. и был отмечен за свой вклад в области медицины, палеонтологии, молекулярной биологии, экологии и онтогенетики, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Помимо главного приза, 275 женщин-ученых получат региональные и национальные стипендии на исследования. В рамках программы «Восходящие таланты» были выбраны 15 победителей национального этапа отбора. В их число попала и россиянка Анна Кудрявцева, кандидат биологических наук, сотрудник Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН. Ее научная работа посвящена вопросам диагностики рака.
В 2018 году пятью лауреатами стали Хизер Зар (профессор и руководитель отдела педиатрии и детского здоровья в Военно-мемориальной детской больнице Красного Креста, Директор Медицинского исследовательского совета в Университете Кейптауна, ЮАР) за создание передовой исследовательской программы в области пневмонии, туберкулеза и астмы, которая спасает жизни множества детей по всему миру; Ми Мань Чан (выпускница МГУ им. Ломоносова, профессор в Институте палеонтологии позвоночных и палеоантропологии, член Китайской академии наук, Пекин, Китай) за новаторскую работу с окаменелостями, позволяющую понять процесс адаптации водных позвоночных к жизни на суше; Дэйм Кэролайн Дин (профессор в Центре Джона Иннеса при Нориджском научно-исследовательском парке, Великобритания) за новаторское исследование адаптации растений к окружающей среде и изменению климата, что позволяет выявить новые пути усовершенствования сельскохозяйственных культур; Эми Остин (профессор Научно-исследовательского института физиологии сельскохозяйственных растений и экологии и Института генетической инженерии и молекулярной биологии, факультет сельского хозяйства в Университете Буэнос-Айреса, Аргентина) за выдающийся вклад в понимание экологии наземных экосистем в естественных и измененных человеком ландшафтах; а также Жанет Россан (старший научный сотрудник в Госпитале для больных детей, Торонто, Канада, профессор Университета Торонто, Канада, президент Фонда Гайрднера, Канада) за выдающиеся исследования, позволившие лучше понять процесс формирования тканей и органов в развивающемся эмбрионе.