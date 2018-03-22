В апреле жители района смогут стать зрителями или участниками пяти мероприятий

Более подробная информация о каждом из запланированных мероприятий будет размещена на «Афише» в одноимённом разделе газеты «Взгляд с Соколиной горы».

В начале апреля жители Соколиной горы смогут стать участниками или зрителями мастер-класса по уличной гимнастике в Измайловском парке. Это спортивное событие пройдет пятого апреля. Затем в середине месяца, девятнадцатого апреля, состоятся соревнования по художественной гимнастике студии «Арабески» в филиале на проспекте Будённого, дом 29/1. Тогда же пройдет творческий мастер-класс в честь Международного дня культуры по адресу: Измайловское шоссе, дом 62. Первенство по настольному теннису проведут 21 апреля на улице Уткина. Затем 28 апреля состоится открытый турнир танцевальных коллективов «Мир. Труд. Май» на улице Щербаковской.

Фото: предоставлено Досуговым центром «Соколинка».