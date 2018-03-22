Давление в погонах: бизнесмен Вадим Варшавский арестован по делу о мошенничестве 

Бизнесмен Вадим Варшавский обычно встает в 5 утра и отправляется плавать. Вероятно, так и началось его утро во вторник. В полдевятого он выехал из загородного дома на Рублевке и был на пути в Москву. На подъезде к МКАД автомобиль Варшавского догнал полицейский патруль. Включив сирену, полицейский потребовал прижаться к обочине и остановиться.
Дальше события развивались стремительно. Из полицейского автомобиля выскочили двое автоматчиков, выволокли Варшавского с его охранником и водителем из машины и уложили мужчин в грязь. Из салона за происходящим наблюдал внук Варшавского, которого бизнесмен хотел завезти в школу по дороге в офис. Оперативники усадили Варшавского в свой автомобиль и увезли на Петровку. Оказалось, что Варшавский подозревается в хищении 2,5 млрд рублей из банка «Петрокоммерц».
Из свидетеля в подозреваемые
Варшавский не в первый раз сталкивается с оперативниками. В конце 2016 года следователи нагрянули с обысками в его загородный дом. По делу «Петрокоммерца» изъяли деловую документацию и электронные носители информации, писал «Коммерсант». Обыски также прошли в его московском офисе и квартире дочери. Самого Варшавского доставили с Рублевки на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве в качестве свидетеля. Это подразделение и возбудило уголовное дело в мае 2016 года по заявлению ФК «Открытие» (в 2013 году купил «Петрокоммерц»).
Судя по всему, к моменту задержания во вторник Варшавский был переквалифицирован из свидетеля в подозреваемого. «Полицейские установили, что указанный гражданин совместно с соучастниками разработал план, направленный на завладение денежными средствами кредитно-финансового учреждения», — говорится в официальном заявлении на сайте МВД. По версии следствия, между предприятием, владельцем которого был Варшавский, и «Петрокоммерцем» был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги (более 2,5 млрд рублей) присвоил. Вечером во вторник суд арестовал бизнесмена до 20 апреля.
Ранее Варшавский говорил Forbes, что поводом для уголовного дела стал кредит Златоустовскому металлургическому заводу (ЗМЗ), который входил в основанную бизнесменом группу «Эстар». Из данных картотеки судебных дел следует, что в 2012 году «Петрокоммерц» выдал ЗМЗ 2,8 млрд рублей под поручительство Варшавского. Правда, суды признали сделку недействительной, а Верховный суд, куда обратилось «Открытие», отказался пересматривать дело.
В своем решении Верховный суд указал, что «Петрокоммерц» фактически не собирался предоставлять деньги ЗМЗ. В тот же день, когда деньги поступили на счет предприятия, они через цепочку компаний вернулись в банк. Следствие проигнорировало судебные решения, считает адвокат Варшавского Константин Степанов. В своем заявлении, поступившем в Forbes, он утверждает, что деньги «Петрокоммерца» «были прогнаны через счета мечеловских компаний», а задержание он называет «актом устрашения» и «способом оказания давления на Варшавского» в связи с его попытками взыскать убытки с «Мечела».
Вопросы собственности
Варшавский развязал войну с «Мечелом» после того, как в 2013 году холдинг перестал помогать предприятиям «Эстара». Владелец «Мечела» Игорь Зюзин согласился выручить Варшавского, когда его бизнес рухнул в кризис 2008-2009 годов. Но в 2013 году Зюзин отвернулся от заводов «Эстара», так как сам попал под пресс кредиторов.
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Варшавский утверждает, что Зюзин обещал отвечать за долги «Эстара», а вместо этого, наоборот, обременил заводы дополнительными обязательствами и навязал невыгодные сделки со своими структурами. Варшавский оценил убытки в 60 млрд рублей и завалил «Мечел» исками. Кроме того, как рассказывал бизнесмен Forbes, он готовит иск на $1 млрд и лично к Зюзину. «Мечел» в свою очередь с 2013 года пытается взыскать с заводов «Эстара» деньги, которые ушли на их поддержку (около $900 млн).
Камнем преткновения является вопрос права собственности на заводы. Ведь кто владел заводами, тот и отвечает за их долги. Варшавский утверждает, что в 2009-2010 годах передал все предприятия «Эстара» во владение структур, связанных с «Мечелом». В «Мечеле» же всегда подчеркивали, что холдинг был лишь партнером «Эстара» и никакого отношения к его долгам не имел. Компании, которые участвовали в цепочке по кредиту «Петрокоммерца», также не имеют отношения к «Мечелу», отмечает представитель холдинга.
В «Открытии» считают, что ответственность за кредиты «Эстара» несет Варшавский. То, что «Мечел» владел заводами-должниками, не доказано, говорил сотрудник «Открытия». При этом он признавал, что Зюзин с Варшавским «естественно были в каких-то отношениях, но суть их мы не понимаем». Банк общался с обеими сторонами и в итоге решил, что собственником ЗМЗ был Варшавский, рассказывал собеседник Forbes: «Зачем он тогда давал личное поручительство?» По версии Варшавского, договор поручительства был сфальсифицирован.
Сотрудник «Открытия» отмечает, что в арбитражном споре по «Петрокоммерцу» «точка еще не поставлена». По его словам, «Открытие» направило зампредседателю Верховного суда Олегу Свириденко жалобу на отказ в пересмотре судебных дел по кредиту «Петрокоммерца». В картотеке судебных дел действительно зарегистрирована жалоба «Открытия» от 27 сентября 2017 года.
Игорь Зюзин Рейтинг Forbes: №152 Состояние: $650млн
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