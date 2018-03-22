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Основатель Kiss призвал жертв домогательств идти в суд, а не к журналистам
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Основатель Kiss призвал жертв домогательств идти в суд, а не к журналистам 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Один из основателей группы Kiss Джин Симмонс призвал жертв сексуальных домогательств идти в суд, а не к журналистам, сообщает NME.
По словам музыканта, движения #MeToo и #TimesUp в целом полезны, но вместе с тем, нельзя забывать о «сопутствующем уроне», то есть о тех, кого обвинили ложно.
Как отметил Симмонс, кто угодно может говорить что угодно, и нет презумпции невиновности.
Музыкант считает, что вместо пресс-конференции лучше всего идти напрямую в суд, следовать букве закона.
В 2017 году сообщалось, что Симмонс ответил на обвинения в сексуальных домогательствах.
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