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Экс‐депутата Варшавского отправили в СИЗО
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Экс‐депутата Варшавского отправили в СИЗО 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, которого обвиняют в мошенничестве с попыткой присвоения 2,5 миллиардов рублей, направили в изолятор временного содержания. Об этом сообщил «Интерфакс».
Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко сообщила о том, что Варшавский будет находиться там до 20 апреля включительно.
Предъявленное ему обвинение подразумевает наказание тюремным сроком до 10 лет. Задержание, которое состоялось накануне, прокомментировала также представитель МВД России Ирина Волк.
Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банком был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил
— Ирина Волк
По данным следствия, Варшавский и несколько его соучастников спланировали схему кредитного договора, который позволил им присвоить средства банка «Петрокоммерц».
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