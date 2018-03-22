Экс‐депутата Варшавского отправили в СИЗО

Бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского , которого обвиняют в мошенничестве с попыткой присвоения 2,5 миллиардов рублей, направили в изолятор временного содержания. Об этом сообщил «Интерфакс».

Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко сообщила о том, что Варшавский будет находиться там до 20 апреля включительно.

Ирина Волк. Предъявленное ему обвинение подразумевает наказание тюремным сроком до 10 лет. Задержание, которое состоялось накануне, прокомментировала также представитель МВД России

Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банком был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил

— Ирина Волк