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Илья Яшин заявил, что его бабушку мучают телеинтервью по заказу мэрии Москвы
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Илья Яшин заявил, что его бабушку мучают телеинтервью по заказу мэрии Москвы 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Оппозиционный политик Илья Яшин заявил, что его бабушку в пансионате донимают журналисты по заказу мэрии Москвы. К травле, как он охарактеризовал происходящее, вслед за  изданием Life
подключились коллеги с телеканалов НТВ и ТВЦ, сообщил он в  Facebook
Накануне Life заявил, что Яшин отправил бабушку в приют и «получил возможность пользоваться ее московской квартирой». Телеканалы делали с ней интервью. Яшин пишет, что сюжеты вышли еще на двух каналах — НТВ и ТВЦ. «Одновременно была выкуплена заказуха для соцсетей. Стало понятно, что это не разовый вброс, а большая информационная кампания», — делает вывод он.
"Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного (мэру Москвы Сергею) Собянину", — утверждает Яшин. Он также упоминает, что директора пансионата, который не хотел пускать журналистов, пугали прокуратурой, которая может найти нарушения и закрыть пансионат.
"Связано это, судя по всему, с выборами мэра, которые пройдут в нашем городе через пять месяцев. В мэрии явно ждут, что я пойду против Собянина на выборы", — полагает оппозиционер, возглавляющий один из муниципальных советов депутатов.
В декабре прошлого года Яшин рассказал, что к его родителям приходили представители правоохранительных органов вскоре после того, как политик организовал акцию «День свободных выборов», которую власти и полиция посчитали «несогласованным массовым мероприятием». Сам оппозиционер настаивал на том, что сбор был законным.
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