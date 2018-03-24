Илья Яшин заявил, что его бабушку мучают телеинтервью по заказу мэрии Москвы

Оппозиционный политик Илья Яшин заявил, что его бабушку в пансионате донимают журналисты по заказу мэрии Москвы . К травле, как он охарактеризовал происходящее, вслед за изданием Life

подключились коллеги с телеканалов НТВ ТВЦ , сообщил он в Facebook

Накануне Life заявил, что Яшин отправил бабушку в приют и «получил возможность пользоваться ее московской квартирой». Телеканалы делали с ней интервью. Яшин пишет, что сюжеты вышли еще на двух каналах — НТВ и ТВЦ. «Одновременно была выкуплена заказуха для соцсетей. Стало понятно, что это не разовый вброс, а большая информационная кампания», — делает вывод он.

"Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного (мэру Москвы Сергею) Собянину", — утверждает Яшин. Он также упоминает, что директора пансионата, который не хотел пускать журналистов, пугали прокуратурой , которая может найти нарушения и закрыть пансионат.

"Связано это, судя по всему, с выборами мэра, которые пройдут в нашем городе через пять месяцев. В мэрии явно ждут, что я пойду против Собянина на выборы", — полагает оппозиционер, возглавляющий один из муниципальных советов депутатов.