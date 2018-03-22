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Победителей конкурса «Моя страна — моя Россия» назовут в последней декаде мая
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Победителей конкурса «Моя страна — моя Россия» назовут в последней декаде мая 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Имена победивших в конкурсе молодежных авторских проектов «Моя страна — моя Россия» озвучат во время Петербургского Международного Экономического Форума, который пройдет с 24 по 26 мая.
Сегодня при участии глав профильных ведомств и общественных организаций состоялась
пресс-конференция, во время которой прошло обсуждение первого этапа соревнования. Юбилейный, пятнадцатый по счету конкурс дал возможность семи тысячам молодых людей поспособствовать решению важных
социально-экономических
проблем в различных регионах страны.
Заместитель президента Российской академии образования Виктор Басюк отметил, что за пятнадцать лет ежегодное состязание принесло пользу 58 тысячам конкурсантов.
Лучшие проектные инициативы конкурсантов получают поддержку федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также партнерских НКО и  бизнес-структур
— Виктор Басюк.
Во время выступления замдиректора Фонда «Росконгресс» Армена Хачатряна, он подчеркнул, что поддержка молодых умов остается одним из главных приоритетов международных экономических форумов, которые проходят в России.
В ходе Молодежного экономического форума участники смогут обсудить ключевые экономические и политические вопросы, в том числе рассмотренные в рамках основной деловой программы ПМЭФ, с лидерами международного и российского бизнеса, крупнейшими международными экспертами и учеными, обменяться мнениями, идеями
— Армен Хачатрян.
Ранее в этом году Фонд «Росконгресс» и Общероссийский союз общественных объединений «Молодежные
социально-экономические
инициативы» заключили сотрудничество, в рамках которого подразумевается предоставить молодому поколению полномочия на решение значимых социальных вопросов.
Петербургский Международный Экономический Форум проходит с 1997 года. Ежегодно в нем принимают участие представители зарубежных стран. В рамках встречи участники форума обсуждают новые стратегии, направленные на международное сотрудничество и реализацию крупных совместных проектов. О своем намерении посетить ПМЭФ 2018 заявила делегация от деловой ассоциации Канады в России и Евразии (CERBA).
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