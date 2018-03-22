В Сарове создали терапевтический прибор, которому завидуют врачи в США

Директор ядерного центра Валентин Костюков , когда представлял гражданские разработки своего коллектива главе "Росатома" Алексею Лихачеву , аппарат под названием «Тианокс» для ингаляционной терапии выделил особо. Почему? Ведь сама по себе терапия монооксидом азота известна и широко применяется в медицинской практике за рубежом.

— Уникальность нашей установки в том, что она генерирует лечебный монооксид азота непосредственно у постели больного, — вносит ясность директор Научно-производственного центра РФЯЦ-ВНИИЭФ, член-корреспондент РАН Виктор Селемир, который непосредственно руководил этой инновационной разработкой.

По его словам, основные идеи метода NO-терапии были высказаны в России . А биология монооксида азота открыта Александром Ваниным из Института химической физики РАН. Потом эти работы повторили американцы, были публикации в научных журналах, а 1998 году тем же американцам за исследования биологических свойств монооксида азота присуждена Нобелевская премия в области физиологии и медицины.

Как оказалось, монооксид азота обладает выраженными противовоспалительными свойствами и положительно влияет практически на все процессы в организме человека — на образование тромбов, системы перфузии и вентиляции. И значит, может применяться при заболеваниях, которые так или иначе сопряжены с кровообращением в органах и тканях. Он совершенно незаменим при сердечно-сосудистых патологиях, включая инфаркт миокарда.

Но как получать эту газовую смесь с высокими терапевтическими свойствами? До сего дня практика была такой: создавалась центральная химическая фабрика, которая продуцировала монооксид азота. Там же его разливали под давлением в баллоны и в этом виде развозили по медицинским учреждениям.

Такая централизация, по мнению практикующих врачей, не всегда удобна. Плюс к тому монооксид азота как химическое соединение очень нестойкое, быстро разлагается, окисляясь до уровня NO2. А ингаляции с его примесями приносят человеческому организму уже не пользу, а вред…

— Академик Александр Григорьевич Чучалин , наш известный пульмонолог, приложил немало усилий, чтобы создать аппарат, который готовил бы эту смесь непосредственно у постели больного, — рассказывает Виктор Селемир. — Одно из его писем попало к нам в Саров . Несколько лет мы думали, как это осуществить. Задачка оказалась не из простых, но в итоге мы ее решили.

В Сарове, еще со времен Советского Атомного проекта, одна из лучших в России школ физики газового разряда, ее лидер — профессор Владимир Карелин . Он и его молодые коллеги Александр Ширшин и Сергей Буранов теоретически и экспериментально исследовали физику основной разрядной камеры и разработали практическую конструкцию аппарата «Тианокс».

В результате создан и запатентован прибор, получивший название «Электрохимический генератор оксида азота». Он выдает необходимую для терапии газовую смесь при комнатной температуре, используя для этого воздух того помещения, где установлен.

По словам Виктора Семемира, аппарат можно использовать при всех патологиях кровообращения, и это гораздо выгоднее, чем баллоны. Во-первых — удобнее для работы. Во-вторых, гарантирована чистота продукта, который воздействует непосредственно на больного, причем этот показатель контролируется в момент продуцирования газа.

Первые промышленные образцы аппарата «Тианокс» прошли тестирование в нескольких медицинских учреждениях. Предклинические испытания в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова были организованы под руководством академика Александра Чучалина. В Приволжском исследовательском медуниверситете — под руководством профессоров Николая Карякина и Владимира Пичугина.

Недавно заключено соглашение об испытаниях аналогичного аппарата на базе Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Научное руководство со стороны кардиологов взял на себя академик Лео Бокерия.

Партнеры-медики связывают с этим большие ожидания. По их мнению, программа могла бы стать междисциплинарной, охватить самые разные аспекты медицины — кардиологию, пульмонологию, абдоминальные заболевания, ожоги, раны, шоки и т.д. По расчетным оценкам, широкое использование таких аппаратов позволило бы сократить количество смертей на 100-150 тысяч в год.

Как заявил директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков, аппарат планируется вывести на рынок уже в 2019 году. Финансовая емкость проекта — 2,3 миллиарда рублей. Разработка защищена пятью патентами в России, в следующем году планируется получить патенты на внешних рынках.