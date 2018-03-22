Воронежец заплатит штраф за попытку вынести бюллетень с избирательного участка 

18 марта мужчина пришёл на участок, чтобы забрать бланк с собой.
Воронежец заплатит штраф в 2 тыс. рублей за то, что пытался вынести бюллетень с избирательного участка. Такое решение вынес мировой суд Левобережного района. 18 марта мужчина пришёл на участок специально, чтобы забрать бланк с собой. По словам Юрия Филиппова, о своих намерениях он сразу сообщил избирательной комиссии — написал заявление. Но председатель ему отказала. Как она рассказала на суде, воронежец снимал на камеру списки избирателей и мешал проведению выборов: — Он предложил мне заявление, в котором было написано, что он хочет бюллетень. Когда Филиппов пытался это сделать, причём на повышенных тонах, было много людей, мне надо было выдать нескольким из них избирательные бюллетени, я не могла этим заняться, потому что Филиппов меня отвлекал всё время. Бюллетень мужчина всё-таки получил, и даже зашёл с ним в кабинку. Но голосовать не стал и направился к выходу. Там его и задержали сотрудники полиции. В итоге, суд посчитал, что Юрий Филиппов мешал работе избирательной комиссии и остальным воронежцам голосовать.