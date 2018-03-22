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Взмах орлиного крыла: беркутчи и кузбеги на фестивале в Монголии
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Взмах орлиного крыла: беркутчи и кузбеги на фестивале в Монголии 

Sputnik Абхазия 1 час назад
Фото: Sputnik Абхазия
Sputnik Азербайджан собрал фотоленту из лучших кадров фестиваля, посвященного охоте с орлом, самых умелых охотников, приручающих и обучающих орлов — беркутчи.
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