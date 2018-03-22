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Падающая космическая станция нацелилась на головы владивостокцев
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Падающая космическая станция нацелилась на головы владивостокцев 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Владивосток назван в числе городов, куда могут упасть обломки китайской космической станции «Тяньгун-1», сообщает PRIMPRESS.
Станция, название которой переводится как «небесный дворец», была запущена в космос Китаем в 2011 году. Спустя пять лет связь со станцией была утеряна, и сейчас стало известно, что в самое ближайшее время она упадет на нашу планету, пишет «АиФ».
Согласно расчетам специалистов, данное событие с большой болей вероятности случится 31 марта или 1 апреля. В числе городов, которые могут пострадать от обломков станции, называют Рим, Стамбул, Торонто, Барселону, Пекин, Нью-Йорк, Сочи и Владивосток.
Отметим, что масса «Тяньгун-1» составляет около 8 тонн, и на данный момент это самый крупный объект, который можно отнести к категории космического мусора. Кроме того, известно, что на борту корабля находятся высокотоксичные отходы.
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