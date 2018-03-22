Падающая космическая станция нацелилась на головы владивостокцев

Владивосток назван в числе городов, куда могут упасть обломки китайской космической станции «Тяньгун-1», сообщает PRIMPRESS.

Станция, название которой переводится как «небесный дворец», была запущена в космос Китаем в 2011 году. Спустя пять лет связь со станцией была утеряна, и сейчас стало известно, что в самое ближайшее время она упадет на нашу планету, пишет « АиФ ».

Согласно расчетам специалистов, данное событие с большой болей вероятности случится 31 марта или 1 апреля. В числе городов, которые могут пострадать от обломков станции, называют Рим Стамбул , Торонто, Барселону, Пекин, Нью-Йорк Сочи и Владивосток.

Отметим, что масса «Тяньгун-1» составляет около 8 тонн, и на данный момент это самый крупный объект, который можно отнести к категории космического мусора. Кроме того, известно, что на борту корабля находятся высокотоксичные отходы.