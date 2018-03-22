Получить марихуану по рецепту не так-то просто 

Стали известны первые итоги рассмотрения заявок на выдачу медицинских продуктов конопли. Стали известные данные статистики удовлетворения обращений для получения медицинских продуктов конопли. Соответствующая возможность была недавно предоставлена гражданам Германии, имеющим медицинские показания. Правда, как сообщал Medikforum.ru, научные подтверждения эффективности таких препаратов полностью отсутствуют. Если лишь политическая поля левых партий, которые таким образом пытаются получить сочувствие маргинальных групп населения. Неслучайно, что информация о выдаче марихуаны стала известна от Федерального правительства Германии в связи с запросом фракции Левых в Бундестаге. Из ответа на этот запрос стало известно, что за осень прошлого года была отклонена примерно половина заявок на получение медицинских продуктов конопли. Всего поступили около 12 тыс. обращений, из которых получили одобрение примерно 6,8 тыс. Большинство заявителей просят разрешить выдачу таких препаратов для болеутоления.