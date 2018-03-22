Швыдкой: «Мы не считаем необходимым прерывать наши отношения с Британским советом»

Британский совет возобновит работу в России только с изменением правового статуса. Об этом сообщил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, организация не может дальше работать в Москве , поскольку между странами нет соглашения о культурных центрах, а прежние условия, на которых работал Совет, были проявлением доброй воли Москвы.

Михаил Швыдкой спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству «Британский совет существовал де-факто, но не существовал де-юре. Приведу очень простой пример: существует Британский центр во Всероссийской библиотеке иностранной литературы по соглашению между сторонами. Соглашение подписано между отделом культуры посольства Великобритании и Всероссийской государственной библиотекой. Но в этом же документе написано: отдел культуры посольства Великобритании в России, в дальнейшем именуемый „Совет“, имеется в виду Британский совет. Такого рода двусмысленностей в существовании представительства московского, а до этого петербургского и екатеринбургского, в существовании представительства Британского совета в России довольно много. Мы не считаем необходимым прерывать наши отношения с Британским советом и прерывать реализацию его программ в Москве, но в данном случае реальным партнером, который находится в Российской Федерации, с нашей точки зрения, должно быть британское посольство, его отдел культуры».

Организация должна узаконить свое присутствие в России, но в нынешней «острой» политической ситуации вести разговор о заключении подобного договора сложно, считает Швыдкой. В течение 20 лет Британский совет организовывал в России культурные и образовательные проекты, привозил зарубежных писателей и режиссеров, проводил совместные программы с российскими музеями, поэтому важно, чтобы организация все-таки возобновила работу в России, пусть и в ином статусе, считает куратор международных проектов музея-усадьбы Толстого «Ясная Поляна» Юлия Вронская:

Юлия Вронская куратор международных проектов музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» «Большой проект, который мы сделали с Британским советом первый раз в 2016 году, — семинар „Британская литература сегодня“. Он был сделан по образу семинара, который проходит 25 лет в Берлине. Мы сделали два таких семинара, на них было примерно 70-80 участников, которые три дня общаются с британскими писателями. На июль этого года был задуман третий такой семинар, и уже были приглашены хорошие британские писатели. Я очень надеюсь, что сейчас получится сделать как-то так, что этот семинар не сорвется. Пока никаких таких новостей нет, а новости о закрытии Британского совета, скорее, говорят о том, что его не будет, но мы не теряем надежду, если руководители Британского совета, сотрудники сочтут, что смена статуса возможна, и их работа останется прежней. Мне кажется, что это хорошая идея со сменой статуса, потому что продолжать благие дела с другим статусом тоже хорошо».

Активно поддерживал Британский совет и международный фестиваль-школу современного искусства «Территория». Совместно они провели несколько масштабных гастрольных проектов в разные годы. Что будет с программами, которые запланированы на этот год, непонятно, говорит директор фестиваля-школы современного искусства «Территория» Екатерина Якимова:

Екатерина Якимова директор фестиваля-школы современного искусства «Территория» «У нас были планы с British Council на 2018-2019 годы в совместной образовательной программе в регионах России, а также мы обсуждали привоз двух британских проектов на фестиваль в основную международную программу в этом году. Что касается образовательных программ в регионах, скорее всего, если мы не найдем партнера, с которым бы реализовали эту историю, она будет невозможна, потому что Британский совет всегда брал на себя важные расходы по привозу, и часто по гонорарам, и по размещению лекторов, что является основными расходами в проектах такого характера. Что касается гастролей, спектаклей или проведения выставочных проектов, мы сейчас думаем, что делать дальше. Программу фестиваля мы пока не объявляли, поэтому у нас есть возможность отказаться, но, уже имея международную репутацию, позволить себе это не можем».