В Хорошевке проведут санитарную очистку озелененных территорий и газонов

В Хорошевке, как и по всей столице, с 1 по 30 апреля проведут ежегодный месячник, в рамках которого после зимы будет приведена в порядок территория района. Об этом сообщил первый заместитель главы управы по вопросам строительства, реконструкции, ЖКХ и благоустройства Кирилл Крашенинников на прошедшей встрече главы управы с населением.

— В этот период планируется выполнение следующих видов работ: промывка, ремонт и окраска контейнерных площадок, окраска малых архитектурных форм на детских площадках, промывка дорожных знаков, окраска и промывка цоколей, ремонт и окраска входных групп подъездов. Планируются работы по санитарной очистке озелененных территорий и газонов, ремонт асфальтобетонного покрытия и разметка парковочных пространств, — пояснил Крашенинников.

В свою очередь на объектах потребительского рынка и услуг будут выполнены работы по промывке витрин, ремонту лестниц и плиточного покрытия, ремонту и окраске перил, замене урн и установке цветочных вазонов. (то)