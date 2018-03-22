Стая волков, облюбовавшая тропу в нацпарке «Таганай», попала на видео

Стая упитанных волков несколько раз попала в объективы фотоловушки на территории «Таганая», рассказала научный сотрудник национального парка Марина Середа.

Волки облюбовали тропу в районе границы «Таганая» с Миасским охотхозяйством. Их зафиксировала фотоловушка, установленная для борьбы с нарушителями. В кадре сначала появляется один хищник, затем становится видно, как на расстоянии за ним следуют ещё семь упитанных хищников. Животные весьма целеустремлённо куда-то бегут.

«Стая из восьми волков, скорее всего, состоит уже исключительно из переярков (животных в возрасте от 16 до 20 месяцев), так как середина зимы — начало гона у волков, а значит матёрый и волчица отделяются для продолжения рода, — отметила Марина Середа. — Возможно, зверь, который выбегает в кадре первым — это молодая волчица, и стая следует за ней в надежде создать новую пару».

Зоологи отмечают хороший внешний вид хищников, что свидетельствует о должном питании. Ранее сотрудники «Таганая» высказывали опасение о здоровье обитателей в связи с малоснежной зимой.

Специалисты утверждают, что обнаружение волков не несёт опасности для туристов. Человека зверь чует на большом расстоянии и старается обходить стороной. Чтобы не столкнуться с животными, в лесу лучше передвигаться по маркированным тропам.