Поклонская попросила Генпрокуратуру оценить действия губернатора Подмосковья

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"В частности дать оценку полноте принятых мер должностными лицами органов исполнительной власти Московской области : губернатора Воробьёва А. Ю. и его курирующих заместителей, министра здравоохранения области Маркова Д. С., министра экологии и природопользования области Когана А. Б., главного государственного санитарного врача по области Соловьёва М. Ю., главы Волоколамского района Гаврилова Е. В., а также принятых мер со стороны прокуратуры Московской области ", — написала Поклонская.

По ее мнению, Генпрокуратура РФ незамедлительно отреагирует на нарушение 42-й статьи Конституции России, «повлекшего массовое причинение вреда здоровью жителям Волоколамского района, в том числе несовершеннолетним детям».

Как сообщила ТАСС детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, Московской области оформил первые 30 бесплатных путевок в лагеря и дома отдыха для жителей Волоколамска , чтобы компенсировать им негативное влияние расположенной по соседству с городом свалки «Ядрово», где в ночь на 21 марта произошел выбор свалочного газа.

В итоге, 76 школьников из Волоколамского района обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Шестеро из них были госпитализированы. В данное время троих уже выписали из медицинского учреждения.

В настоящее время под Волоколамском уже готовятся к началу работ по дегазации свалки. Этим займутся голландские специалисты, которые успешно обезвредили сотни полигонов по всему миру. Максимально сокращен объем вывозимых отходов.