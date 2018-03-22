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Поклонская попросила Генпрокуратуру оценить действия губернатора Подмосковья
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Поклонская попросила Генпрокуратуру оценить действия губернатора Подмосковья 

Вести.Ru 1 час назад
Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с запросом реализовать весь комплекс полномочий прокурорского надзора и организовать с привлечением специалистов из федеральных органов проверку законности функционирования полигона «Ядрово».
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"В частности дать оценку полноте принятых мер должностными лицами органов исполнительной власти Московской области: губернатора Воробьёва А. Ю. и его курирующих заместителей, министра здравоохранения области Маркова Д. С., министра экологии и природопользования области Когана А. Б., главного государственного санитарного врача по области Соловьёва М. Ю., главы Волоколамского района Гаврилова Е. В., а также принятых мер со стороны прокуратуры Московской области", — написала Поклонская.
По ее мнению, Генпрокуратура РФ незамедлительно отреагирует на нарушение 42-й статьи Конституции России, «повлекшего массовое причинение вреда здоровью жителям Волоколамского района, в том числе несовершеннолетним детям».
Как сообщила ТАСС детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, Московской области оформил первые 30 бесплатных путевок в лагеря и дома отдыха для жителей Волоколамска, чтобы компенсировать им негативное влияние расположенной по соседству с городом свалки «Ядрово», где в ночь на 21 марта произошел выбор свалочного газа.
В итоге, 76 школьников из Волоколамского района обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Шестеро из них были госпитализированы. В данное время троих уже выписали из медицинского учреждения.
В настоящее время под Волоколамском уже готовятся к началу работ по дегазации свалки. Этим займутся голландские специалисты, которые успешно обезвредили сотни полигонов по всему миру. Максимально сокращен объем вывозимых отходов.
Весь день 22 марта в Волоколамске работает оперативный штаб. В него вошли представители местной власти, правительства области и сотрудники МЧС. Экстренные меры уже приняты — на полигон «Ядрово» привезли аэрозольные пушки.
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