Пешеходную зону на улице Корешкова в Электростали благоустроят в 2018 году

В 2018 году в подмосковной Электростали благоустроят пешеходную зону, ведущую к храму Вознесения Господня, это место выбрали жители во время голосования 18 марта, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Жители Электростали , как и многих других городов Подмосковья , 18 марта провели голосование в рамках приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды.

«Горожанам предлагалось выбрать (для благоустройства — ред.) пешеходную зону на участке улицы Корешкова от улицы Николаева до храма Вознесения Господня или пешеходную зону в микрорайоне Южный. За пешеходную зону, ведущую к храму, проголосовали 14163 человека, за пешеходную зону в микрорайоне Южный отдали голоса 10905 человек, также поступило 4598 других предложений», — говорится в сообщении.

В итоге на 2018 год принята для реализации программа благоустройства территории на участке улицы Корешкова.

Как уточняется в сообщении, территория у храма находится в центральной части города, берет начало от улицы Николаева, вплотную подходит к территории историко-художественного музея и примыкает к строящемуся храму Вознесения Господня.

«Устройство общественного пространства, связывающего объекты духовного просвещения, создаст удобную пешеходную зону и подчеркнет их смысловое единство, торжественность, значимость храма в жизни города», — добавляется в материале.

Концепцией благоустройства предлагается реорганизация дорожного движения, обустройство малыми архитектурными формами, установка функционального и декоративного освещения, архитектурно-художественная подсветка фасадов зданий, реконструкция существующего озеленения.

Восемнадцатого марта жители Подмосковья могли выбрать общественные пространства для приоритетного благоустройства в рамках тайного голосования. В число этих территорий вошли парки, скверы, бульвары, пешеходные зоны, набережные.

Кроме того, в десяти муниципалитетах жители могли выбрать понравившиеся концепции благоустройства общественных территорий. По каждому городу были подготовлены два варианта реализации объектов.

Ранее заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис сообщил, что Подмосковье заняло первое место в России по количеству участников голосования за благоустройство общественных пространств, прошедшего 18 марта. Территории для благоустройства в регионе выбрали 1,4 миллиона человек. В проекте приняли участие 824 муниципалитета России, при этом около 16 миллионов человек выразили свое мнение относительно того, какой проект и какое общественное пространство требуется благоустроить в первую очередь.

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал в России в 2017 году. Основная цель проекта — создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории страны.