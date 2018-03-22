Почтовую ячейку теперь можно взять в аренду онлайн

До этого момента в отделении сначала нужно было узнать, есть ли свободные ячейки, написать заявление и заключить договор. Теперь это время можно сэкономить.

Оформить бронь можно на сайте abox.pochta.ru. «В личном кабинете физические лица могут сразу осуществить оплату, а юридические лица распечатать бланк платежного поручения и оплатить его через банк. Останется только подписать заявление на почте и получить ключ от ячейки. После этого абонент сможет ей пользоваться», — пояснили в "Почте России" . Пока проект запущен в тестовом режиме в отделениях связи 25 регионов. До конца года он будет запущен по всей стране.

Почтовые ячейки в абонементных ящиках сегодня популярны в нашей стране так же, как и десятки лет назад. Всегда много тех, кто не хочет афишировать свой адрес или желает быть уверенным, что важное письмо не украдут из почтового ящика.