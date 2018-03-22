ФСК увеличила мощность двух подстанций в Якутии для энергообеспечения нефтепровода ВСТО

ФСК ЕЭС (входит в «Россети» ) увеличила трансформаторную мощность подстанций 220 кВ при двух нефтеперекачивающих станциях системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) в Якутии , говорится в сообщении ФСК.

Таким образом, созданы условия для увеличения объемов перекачки нефти на участке трубопровода ВСТО по территории Якутии и Амурской области

«На действующих подстанциях 220 кВ при НПС-15 и НПС-16 введены в работу новые автотрансформаторы, что позволило в три раза увеличить выдачу мощности для нефтеперекачивающих станций — в объеме до 31,5 МВт и 30,3 МВт соответственно», — отмечает компания.