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ФСК увеличила мощность двух подстанций в Якутии для энергообеспечения нефтепровода ВСТО
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ФСК увеличила мощность двух подстанций в Якутии для энергообеспечения нефтепровода ВСТО 

Rambler News Service 2 часа назад
ФСК ЕЭС (входит в «Россети») увеличила трансформаторную мощность подстанций 220 кВ при двух нефтеперекачивающих станциях системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) в Якутии, говорится в сообщении ФСК.
Таким образом, созданы условия для увеличения объемов перекачки нефти на участке трубопровода ВСТО по территории Якутии и Амурской области.
«На действующих подстанциях 220 кВ при НПС-15 и НПС-16 введены в работу новые автотрансформаторы, что позволило в три раза увеличить выдачу мощности для нефтеперекачивающих станций — в объеме до 31,5 МВт и 30,3 МВт соответственно», — отмечает компания.
В настоящее время ФСК ведет работы по подключению строящихся НПС-23 и НПС-26 в Амурской области, а также НПС-32 в Еврейской автономной области. Завершить работы по внешнему электроснабжению данных НПС планируется в течение 2019 года. Это позволит увеличить объемы перекачки нефти по трубопроводной системе ВСТО до порта Козьмино в Приморском крае в объеме до 80 млн тонн. В 2017 году в Амурской области была подключена и обеспечена внешним электроснабжения НПС-29.
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