Давление в погонах: бизнесмена Вадима Варшавского задержали по делу о мошенничестве

Бизнесмен Вадим Варшавский обычно встает в 5 утра и отправляется плавать. Вероятно, так и началось его утро во вторник. В полдевятого он выехал из загородного дома на Рублевке и был на пути в Москву . На подъезде к МКАДу автомобиль Варшавского догнал полицейский патруль. Включив сирену, полицейский потребовал прижаться к обочине и остановиться.

Дальше события развивались стремительно. Из полицейского автомобиля выскочили двое автоматчиков, выволокли Варшавского с его охранником и водителем из машины и уложили мужчин в грязь. Из салона за происходящим наблюдал внук Варшавского, которого бизнесмен хотел завезти в школу по дороге в офис. Оперативники усадили Варшавского в свой автомобиль и увезли на Петровку. Оказалось, что Варшавский подозревается в хищении 2,5 млрд рублей из банка «Петрокоммерц»

Из свидетеля в подозреваемые

Варшавский не в первый раз сталкивается с оперативниками. В конце 2016 года следователи нагрянули с обысками в его загородный дом. По делу «Петрокоммерца» изъяли деловую документацию и электронные носители информации, писал «Коммерсант». Обыски также прошли в его московском офисе и квартире дочери. Самого Варшавского доставили с Рублевки на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве в качестве свидетеля. Это подразделение и возбудило уголовное дело в мае 2016 года по заявлению ФК «Открытие» (в 2013 году купил «Петрокоммерц»).

Судя по всему, к моменту задержания во вторник Варшавский был переквалифицирован из свидетеля в подозреваемого. «Полицейские установили, что указанный гражданин совместно с соучастниками разработал план, направленный на завладение денежными средствами кредитно-финансового учреждения», — говорится в официальном заявлении на сайте МВД. По версии следствия, между предприятием, владельцем которого был Варшавский, и «Петрокоммерцем» был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги (более 2,5 млрд рублей) присвоил.

Ранее Варшавский говорил Forbes , что поводом для уголовного дела стал кредит «Златоустовскому металлургическому заводу» (ЗМЗ), который входил в основанную бизнесменом группу «Эстар». Из данных картотеки судебных дел следует, что в 2012 году «Петрокоммерц» выдал ЗМЗ 2,8 млрд рублей под поручительство Варшавского. Правда, суды признали сделку недействительной, а Верховный суд, куда обратилось «Открытие», отказался пересматривать дело.

В своем решении Верховный суд указал, что «Петрокоммерц» фактически не собирался предоставлять деньги ЗМЗ. В тот же день, когда деньги поступили на счет предприятия, они через цепочку компаний вернулись в банк. Следствие проигнорировало судебные решения, считает адвокат Варшавского Константин Степанов . В своем заявлении, поступившем в Forbes, он утверждает, что деньги «Петрокоммерца» «были прогнаны через счета мечеловских компаний», а задержание он называет «актом устрашения» и «способом оказания давления на Варшавского» в связи с его попытками взыскать убытки с «Мечела»

Вопросы собственности

Варшавский развязал войну с «Мечелом» после того, как в 2013 году холдинг перестал помогать предприятиям «Эстара». Владелец «Мечела» Игорь Зюзин согласился выручить Варшавского, когда его бизнес рухнул в кризис 2008-2009 годов. Но в 2013 году Зюзин отвернулся от заводов «Эстара», так как сам попал под пресс кредиторов.

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Варшавский утверждает, что Зюзин обещал отвечать за долги «Эстара», а вместо этого наоборот обременил заводы дополнительными обязательствами и навязал невыгодные сделки со своими структурами. Варшавский оценил убытки в 60 млрд рублей и завалил «Мечел» исками. Кроме того, как рассказывал бизнесмен Forbes, он готовит иск на $1 млрд и лично к Зюзину. «Мечел» в свою очередь с 2013 года пытается взыскать с заводов «Эстара» деньги, которые ушли на их поддержку (около $900 млн).

Камнем преткновения является вопрос права собственности на заводы. Ведь кто владел заводами, тот и отвечает за их долги. Варшавский утверждает, что в 2009-2010 годах передал все предприятия «Эстара» во владение структур, связанных с «Мечелом». В «Мечеле» же всегда подчеркивали, что холдинг был лишь партнером «Эстара» и никакого отношения к его долгам не имел. Компании, которые участвовали в цепочке по кредиту «Петрокоммерца», также не имеют отношения к «Мечелу», отмечает представитель холдинга.

В «Открытии» считают, что ответственность за кредиты «Эстара» несет Варшавский. То, что «Мечел» владел заводами-должниками, не доказано, говорил сотрудник «Открытия». При этом он признавал, что Зюзин с Варшавским «естественно были в каких-то отношениях, но суть их мы не понимаем». Банк общался с обеими сторонами и в итоге решил, что собственником ЗМЗ был Варшавский, рассказывал собеседник Forbes: «Зачем он тогда давал личное поручительство?». По версии Варшавского, договор поручительства был сфальсифицирован.

Сотрудник «Открытия» отмечает, что в арбитражном споре по «Петрокоммерцу» «точка еще не поставлена». По его словам, «Открытие» направило зампредседателю Верховного суда Олегу Свириденко жалобу на отказ в пересмотре судебных дел по кредиту «Петрокоммерца». В картотеке судебных дел действительно зарегистрирована жалоба «Открытия» от 27 сентября 2017 года.

Игорь Зюзин Рейтинг Forbes: №152 Состояние: $650млн

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