«Дайте наше добро»: прокуратура озвучила распечатку разговоров родителей Захарченко

Мосгорсуде на процессе по жалобе полковника МВД Дмитрия Захарченко и его родных, требующих вернуть изъятое у них имущество стоимостью почти в 9 млрд рублей, прокуратура озвучила распечатку переговоров родителей полковника. Об этом сообщает корреспондент Business FM.

Расшифровка приводится в официальном Telegram-канале ведомства. Как следует из нее, 9 сентября 2016 года Валентина Захарченко советовала на тот момент своему мужу (21 марта супруги развелись) Виктору Захарченко заявить, что 8,5 млрд рублей, найденные оперативниками в квартире сводной сестры полковника Ирины Разгоновой , — это его «добро», так как он снимал квартиру.

В сообщении приводятся фрагменты расшифровки:

Мать Захарченко: Я же разговаривала с умными людьми, они говорят: «Вы должны через три дня…» Подождать, пока это все они там пересчитывают, шуруют, а потом явиться всем и сказать: «Дайте наше добро»…

Отец Захарченко: Так я лечу туда. Что мне делать?

Мать Захарченко: Если тебя возьмут, то ты так и говоришь, что… Все, это все твое так же, как…»

Отец Захарченко: Конечно, а чье?

Мать Захарченко: Твое. Вот поэтому ты и отчитывайся. Скажи: «Отдайте мое добро». И я подъеду, потому что там документы на квартиры.

Эта стенограмму представил суду второй инстанции в качестве дополнительных доказательств прокурор Сергей Бочкарев . 1 декабря 2017 года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и изъял в доход государства 27 объектов недвижимости полковника, его родных и близких на сумму около 9 млрд рублей. В числе изъятой собственности были деньги в различной валюте на общую сумму в 8,5 млрд рублей, большая часть которых хранилась в квартире на Ломоносовском проспекте. Сам полковник и его родные утверждали, что заработали на имущество, занимаясь предпринимательской деятельностью и огородным хозяйством. Они просят Мосгорсуд отменить решение Никулинского суда. Сам Дмитрий Захарченко уверяет, что не знает, откуда в квартире его сводной сестры взялась такая огромная сумма.