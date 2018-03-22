Депутаты решили запретить создавать гостиницы в жилых домах

Группа депутатов предлагает уточнить в законодательстве понятие «средство размещения». Сейчас оно включает в себя объекты жилого и нежилого фонда. Это, по мнению авторов, узаконивает бизнес по предоставлению услуг размещения в жилых помещениях, что противоречит жилищному законодательству. Депутаты предлагают прописать нормы так, чтобы создавать гостиницы можно было только в нежилом фонде.

Сейчас полноценную гостиницу открыть в жилом доме практически невозможно. А вот так называемые хостелы и мини-отели, которые уже соседствуют с жилыми квартирами во многих домах, подпадут под запрет. «Хостелы — это мини-гостиницы. Открываются они на любом этаже, превращая в ад жизнь сотен людей. Фонд не переводится в нежилой, не обустраивается отдельный вход», — рассказала «РГ» председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская

При этом рыночная стоимость квартир в таких домах снижается на 30 процентов, уточнила Галина Хованская.

Понятие средств размещения возникло в законодательстве после принятия поправок в закон об основах туристской деятельности и в Кодекс об административных правонарушениях. Изменения вступят в силу только 1 января 2019 года, но уже сейчас вызывают немало вопросов.

"Когда проводили эти поправки, речь об изменениях в жилищное законодательство не шла, предполагалось, что жилищный фонд нововведения не затронут", — поясняет Галина Хованская. Но фактически произошла ревизия Жилищного кодекса. И теперь нужно исправлять ошибку, пока не пострадали жители многоквартирных домов.

Размещение гостиниц предполагает создание специальных служб — прачечных, кухонь. Жители обычных домов вряд ли желали бы иметь такое соседство. Оградить их от этих неудобств должен Жилищный кодекс, отметил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству и один из инициаторов законопроекта Павел Крашенинников . «Гостиницы должны размещаться в отдельных специально приспособленных для этого зданиях. Жилищный кодекс не должен допускать ухудшения социально-бытовых условий проживания граждан», — сказал депутат «РГ».

Юрий Барзыкин. Представители туристской отрасли признают, что проблема существует. Но решать ее предлагают через согласование позиций различных сторон в уже сложившихся отношениях по размещению туристов. «Мы ориентируемся на то, что хостел может размещаться в жилом фонде, если это согласуют сами собственники жилья», — говорит вице-президент Российского союза туриндустрии

Такие примеры есть, например, в Санкт-Петербурге , когда владельцы хостелов помогают жильцам эксплуатировать и обустраивать дом, улучшать инфраструктуру.

Решать вопрос нужно не просто заменой понятий, говорит он. Выход можно найти с учетом мировой практики. В других странах хостелы и мини-гостиницы размещаются в жилых домах, но для них действует особый порядок регулирования, заключает эксперт.

Как у них В Италии отели семейного типа Bed and Breakfast (B&B), предлагающие жилье для туристов и путешественников по сниженным ценам, в настоящее время широко распространены на Апеннинах. Это чисто семейный бизнес. Мини-отель может иметь максимум 3-6 комнат в общей сложности на 20 койко-мест. Такой бизнес не считается коммерческой деятельностью и может быть осуществлен без регистрации в Торгово-промышленной палате и получения ИНН индивидуального предпринимателя. Проблема, создающая большую путаницу, заключается в том, что решения по этому вопросу принимают региональные власти, причем информация меняется от региона к региону.