Блогер Мукаддас Бибарсов: Мусульмане готовятся к Рамадану

В ходе работы члены Президиума ДУМСО обсудили ряд актуальных для мусульман вопросов.

В первую очередь, речь идёт о необходимости донесения до верующих информации о решении Совета Улемов СМР и ДУМ РФ по группам, подрывающим значимость Сунны для мусульман. Было принято решение в учебном и проповедническом процессе знакомить мусульман, во-первых, со значимостью наследия Пророка Мухаммада (ص), а во-вторых, с той опасностью, которую таит в себе невежественное и грубое манипулирование основами исламского вероучения, к которым, несомненно, относится и Сунна.

Также было решено предложить руководству СМР и ДУМ РФ принять административные меры по ограждению учебного процесса внутри образовательных организаций СМР и ДУМ РФ от участия в них лиц, распространяющих принципы, противоречащие исламскому вероучению.

Ещё одной темой для обсуждения стал вопрос подготовки к проведению Евразийского Конкурса чтецов Корана, запланированного на май 2018 года.

Кроме этого обсуждались вопросы, связанные с организацией мероприятий во время приближающегося месяца Рамадан, усилением профилактической работы с молодёжью и повышением уровня квалификации имамов ДУМСО.

В дополнение к повестке дня на обсуждение был поставлен и открытым голосованием принят вопрос о расширении состава Президиума ДУМСО. Так, в состав Президиума был введен заместитель муфтия Ахмед хаджи Махметов и утвержденный этим же собранием в ранге заместителя муфтия Ильяс хаджи Богатырев. Также членом Президиума ДУМСО был избран руководитель Центра Корана «Зейд бин Сабит» Духовного управления мусульман Саратовской области Ильяс хазрат Ильясов.