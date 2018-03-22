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Блогер Мукаддас Бибарсов: Мусульмане готовятся к Рамадану
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Блогер Мукаддас Бибарсов: Мусульмане готовятся к Рамадану 

Новости Саратова 51 минуту назад
Фото: Новости Саратова
В Саратове состоялось очередное заседание Президиума Духовного управления мусульман Саратовской области (ДУМСО).
В ходе работы члены Президиума ДУМСО обсудили ряд актуальных для мусульман вопросов.
В первую очередь, речь идёт о необходимости донесения до верующих информации о решении Совета Улемов СМР и ДУМ РФ по группам, подрывающим значимость Сунны для мусульман. Было принято решение в учебном и проповедническом процессе знакомить мусульман, во-первых, со значимостью наследия Пророка Мухаммада (ص), а во-вторых, с той опасностью, которую таит в себе невежественное и грубое манипулирование основами исламского вероучения, к которым, несомненно, относится и Сунна.
Также было решено предложить руководству СМР и ДУМ РФ принять административные меры по ограждению учебного процесса внутри образовательных организаций СМР и ДУМ РФ от участия в них лиц, распространяющих принципы, противоречащие исламскому вероучению.
Ещё одной темой для обсуждения стал вопрос подготовки к проведению Евразийского Конкурса чтецов Корана, запланированного на май 2018 года.
Кроме этого обсуждались вопросы, связанные с организацией мероприятий во время приближающегося месяца Рамадан, усилением профилактической работы с молодёжью и повышением уровня квалификации имамов ДУМСО.
В дополнение к повестке дня на обсуждение был поставлен и открытым голосованием принят вопрос о расширении состава Президиума ДУМСО. Так, в состав Президиума был введен заместитель муфтия Ахмед хаджи Махметов и утвержденный этим же собранием в ранге заместителя муфтия Ильяс хаджи Богатырев. Также членом Президиума ДУМСО был избран руководитель Центра Корана «Зейд бин Сабит» Духовного управления мусульман Саратовской области Ильяс хазрат Ильясов.
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