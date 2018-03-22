Бизнес не по карману. Какие траты несут предприниматели Самарской области

Бизнес не по карману. Какие траты несут предприниматели Самарской области Трудности, которые испытывают самарские бизнесмены, стали предметом для обсуждения на очередном заседании комитета губдумы по промышленности, предпринимательству и торговле. По словам бизнес-омбудсмена Евгения Борисова, ряд проблем в этой сфере не решается несколько лет подряд. Более того, на региональном и местном уровнях для открывающих собственное дело граждан возникают новые неприятности. Вследствие законодательных, административных и финансовых барьеров за последние пять лет количество местных предпринимателей значительно уменьшилось по причине нерентабельности бизнеса.

Заплати и не спи спокойно

Серьезным источником трат для предпринимателей региона стали налоги на движимое и недвижимое имущество. С 1 января 2018 года по всей России вернули налог на движимое имущество организаций, принятое с 2013 года на баланс в качестве основных средств — автомобили и разного рода оборудование. Налог не коснется тех, кто платит государству по «упрощенке» и единый налог на временный доход (ЕНДВ). В отношении остальных вправе решать власти регионов — отменить закон, ввести свои критерии оплаты для определенных групп бизнеса или сделать пониженную ставку. Самарская область пока промолчала. Это значит, что местные юрлица будут платить по полной — 1,1% с остаточной стоимости имущества. А на следующий год налог проиндексируют.

«Мы запросили налоговую службу о количестве субъектов малого и среднего бизнеса, которые ранее пользовались льготой на этот налог. Разложили по видам деятельности: сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, оптовая торговля и деятельность по операциям с недвижимым имуществом. К апрелю мы определим категории бизнеса, которым необходимо сохранить эту льготу», — рассказала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Ирина Титова

Еще печальнее обстоит дело с налогом на недвижимость. В отношении организаций он установлен на федеральном уровне. А для физических лиц его размер и порядок налогообложения определяются по усмотрению местных органов власти.

«Так получилось, что в 2016 году в обще областной перечень объектов недвижимости, подлежащих налогообложению, муниципалитеты Самарской области добавили чрезмерно большое количество объектов, — сообщила Ирина Титова. — В ноябре 2017 года предприниматели получили требования из налоговых органов, из которых узнали, что отныне им нужно оплачивать этот вид налогов. Это вызвало бурный всплеск обращений и жалоб со стороны бизнесменов. Сегодня утверждена рабочая группа из представителей минимущества, минфина и всех муниципальных образований области. Задача группы — определить площадные критерии и характеристики для включения объектов недвижимости в тот перечень, решить, какие объекты оставить, а какие убрать».

До 2017 года ИП, который использовал недвижимое имущество в предпринимательской деятельности, автоматически освобождался от уплаты налога за него. Теперь, по действующему законодательству, ИП может быть освобожден от уплаты, если представит доказательство, что он использует это имущество для бизнеса. Но при условии, если этот объект или здание, где находится объект недвижимого имущества, не включен в перечень, о котором упомянула Ирина Титова.

В большинстве регионов включенных в такой перечень объектов насчитывают 200-300. Как правило, речь идет о крупных торговых центрах. Между тем, в Самарской области в этот перечень автоматически включается любой жилой дом, который имеет на первом этаже нежилое помещение. Получается, предприниматель, который уже внес налог на ведение бизнеса и арендную плату, которая исходит из кадастровой стоимости, вместе с тем ежегодно платит налог на имущество. С учетом такого налога использование имущества в предпринимательской деятельности зачастую становится нерентабельным. И это в том числе плохо влияет на инвестиционную привлекательность региона.

«Мы чемпионы России по количеству объектов, который попал в кадастровый перечень — больше 35 тысяч, — рассказал председатель комитета губдумы по промышленности, предпринимательству и торговле Вячеслав Малеев . — Так мы в регионе добавляем проблемы предпринимателям, которые ухудшают бизнес-климат. Принять минимальный критерий площади, о котором говорят в минэкономразвития — правильное решение. Не менее важно скорее решить вопрос налогообложения на движимое имущество. 22 региона эту льготу продлили. Там понимают, что страна еще не вышла из кризиса. И нам пора поступить так же».

Загибаем пальцы

Помимо налогов, которые ложатся на плечи бизнесменов, по карману бьют и неналоговые платежи, рост которых отмечает Евгений Борисов : «Ведущего собственный бизнес человека на каждом шагу ожидают затраты. Взять хотя бы информационные системы. Сначала на предпринимателей возложили обязанность по установке и ведению ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система, предназначенная для госконтроля над объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции — прим. ред.). После ЕГАИС последовала не менее скандальная система „Платон“. С 2018 года вводится система „Меркурий“ для сельхозпроизводителей. Существуют и необходимые для каждого предпринимателя траты, такие как покупка фискальной памяти. Память кассового аппарата нужно менять ежегодно. Цена ее минимум 7,5 тысяч рублей. Но без этого бизнесмен не сможет вести деятельность. В сумме расходы неналогового содержания составляют для предпринимателей не меньше 50% всех платежей. К примеру, в транспортной сфере — 70% всех платежей».

Извечная проблема коммерсантов — аренда. С 2013 года, когда в Самаре подняли стоимость земли, арендная плата для самарских предпринимателей установилась почти на уровне столичной. Кадастровая стоимость квадратного метра земли под аренду торговой площади составляет в среднем 12 тыс. рублей. При этом ставка арендной платы устанавливается для каждого района города. В центральных районах она превышает 50% в год от кадастровой стоимости. Для сравнения, в Ульяновской области эта сумма не поднимается выше 2%.

Большие финансовые трудности испытывают предприниматели в части платы по коммунальным тарифам. В частности, плата за киловатт электроэнергии в час для торговых объектов превышает 7 рублей. Еще дороже обходится газ. «У нас 70% в области не покрывается стабильным Интернетом и спутниковыми системами. Зачем просить бизнесменов ставить на бытовой отопительный котел узел дистанционного управления газом, который стоит 80 тысяч рублей? Так делают наши газовики. Над нами смеется вся Россия. Везде обходятся счетчиками за 5-6 тысяч рублей. Притом, что предприниматель потребляет в год газ на 15 тысяч. Пока окупится этот узел, придет пора ставить новый», — рассказывает директор ассоциации некоммерческих организаций предпринимателей Самарской области «Взаимодействие» Николай Тарабин.

«Мы занимаемся энергосберегающими программами, проводим множество мероприятий, готовим бизнес-план, покупаем дорогое оборудование по высокочастотному регулированию на мощные двигатели и рассчитываем окупаемость. А тариф взлетает на 20-30, иногда даже на 50%. И все наши расчеты летят по ветру. Инвестиции, которые мы закладывали на развитие предприятия, уходят энергетикам. Вопросы энерготарифов можно и нужно решать на уровне административного ресурса», — считает депутат губдумы Вячеслав Малеев, он же президент ОАО « АвтоКом».

В результате сложившейся ситуации по налогам и неналоговым платежам в сельских районах Самарской области закрываются магазины, заключает Тарабин: «В Елховке, к примеру, уже почтальоны развозят сахар и хлеб. Потому что хозяин магазина платил тысячу рублей налога, а теперь стал платить 10 тысяч. Плюс он должен установить и платить за обслуживание ЕГАИС, контрольно-кассовую технику, плюс узел управления и учета газа. Президент России говорит, что нужно создавать комфортные условия для ведения бизнеса. А у нас происходит обратное. Люди из районов с плачем признаются: вести бизнес невозможно».

Бьют рублем

Еще один источник трат для предпринимателей — штрафы. Как отмечает бизнес-омбудсмен, из-за нестыковки нормативных актов и плохой информированности представителей бизнеса возникают штрафы, которые предприниматели не прогнозируют и теряют большие деньги. «Пример из жизни: в Сызрани предприниматель купил небольшой магазин, на котором без оповещения местной администрации установил рекламный баннер. Узнав о нарушении, бизнесмен баннер снял. Сумма штрафа для ООО за данное нарушение составляет до миллиона рублей. Организацию оштрафовали на сумму 500 тысяч рублей, руководитель оспорил штраф в суде, который сократил сумму вполовину — до 250 тысяч рублей. Сейчас продолжается процесс судебного обжалования. А разумнее и логичнее со стороны администрации было бы применить к предпринимателю предупреждение. Однако под различными предлогами этого сделано не было», — рассказал Евгений Борисов.

Николай Тарабин привет свой пример: «Наш регион в числе трех субъектов Федерации, которые законодательно передали функции в области экологии органам местного самоуправления. Контроль над предпринимателями и отходами их производства спустили до уровня рядовых инспекторов, которые их постоянно штрафуют. Случай из жизни: городское кафе, у которого отходов — десять салфеток и три кости. Проходят проверки, и кафе получает штрафов на 50 тысяч. Эти штрафы складываются из мелочей — наказывают буквально за каждый выброшенный продукт. Процветают поборы. Инспекторы стараются на совесть — зарабатывают себе на премиальные, а где-то и в карман с самих предпринимателей. Этот закон вредит бизнесу, а пользы от него — ноль».

Большие штрафы особенно обидны легальным предпринимателям с учетом того, что нелегалов наказывают рублем в разы мягче. «Мы планируем внести на рассмотрение Госудумы поправку в ст. 14.1 КоАП РФ в части увеличения штрафа за незаконное предпринимательство до размера от 10 до 40 тыс. рублей, — делится Ирина Титова. — Ведь штраф индивидуального предпринимателя с лицензией по итогам проверки налоговых органов составляет от 30 тысяч рублей. Нашу инициативу готовы поддержать коллеги из других субъектов Федерации. Тем более, что с 2008 года каждый год какой-нибудь субъект уже выходил с этой инициативой. Но всякий раз она не проходила дальше первого чтения. При этом, конечно же, в выявлении и привлечении к ответственности незаконных предпринимателей должны быть заинтересованы правоохранители. Однако их целеполагание тоже остается под вопросом».

Источник фото: ufa.today