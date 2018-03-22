ВИЛС принял участие в собрании Союза авиационного двигателестроения

Всероссийский институт легких сплавов принял участие в отчетном собрании Международной ассоциации «Союз авиационного двигателестроения» (АССАД) за 2017 год. Встреча была посвящена результатам развития отрасли, итогам деятельности ассоциации и работе компаний, входящих в ее состав. В собрании приняли участие руководители ведущих авиастроительных, станкостроительных, приборостроительных, металлургических и других предприятий, связанных с авиастроением, из состава АССАД.

Участники заседания обсудили итоги развития авиапрома в 2017 году. Наиболее существенные сдвиги были достигнуты в производстве самолетов гражданской авиации Sukhoi Superjet 100, МС-21, Ил-96-400М и ряда других видов авиатехники.

Президент АССАД Виктор Чуйко рассказал об основных результатах деятельности ВИЛС по ряду направлений в 2017 году, в том числе совершенствовании гранульной технологии производства и обеспечении предприятий «ОДК-Авиадвигатель», «ОДК-Пермский моторный завод», «ОДК-УМПО» заготовками дисков для изготовления двигателей ПД14.

«Проведена работа по созданию научно-технического задела для обеспечения уникальных характеристик материала крупногабаритных заготовок дисков двигателей ПД35. Также в числе значимых достижений освоение опытной технологии термической обработки крупногабаритных заготовок дисков с регламентированной скоростью охлаждения (закалки) в печах с нейтральной атмосферой», — добавил руководитель АССАД.

Генеральный директор ВИЛС Александр Опарин подчеркнул, что деятельность ассоциации помогает задать оптимальные направления работы каждому из предприятий в составе АССАД и в результате обеспечить синергетический эффект для развития всего российского авиапрома.

«Наша совместная работа и кооперация в ходе текущей деятельности по многим стратегически значимым направлениям ускоряют появление новых разработок, позволяют совершенствовать производственные процессы и в целом задают динамичный темп внедрению новых технологий», — сказал Александр Опарин. По его словам, компания продолжит содействовать этому прогрессу как на своей производственной площадке, так и на предприятиях-партнерах, которые получают продукцию для авиастроения.