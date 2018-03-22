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В Республиканской больнице обновили оборудование
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В Республиканской больнице обновили оборудование 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Современное оборудование завезли в Республиканскую больницу им. Баранова. Вся техника куплена за счет резервного фонда президента. Так больнице выделили более, чем 180 млн руб. В больнице уже установили оборудования для УЗИ, а так же эндоскопическое оборудование.
Аппарат УЗИ имеет возможность 3D-моделирования картинки сердца. Такой УЗИ аппарат стоит около 19 млн руб. На таком УЗИ можно четко увидеть состояние всех клапанов и с точностью до 100% оценить функцию сердечной мышцы. Это поможет медикам обнаружить заболевания сердечно-сосудистой системы, на самых ранних стадиях, которые потребуют в дальнейшем хирургического вмешательства. − хочется отметить то. что оборудование куплено самое лучшее и современное. Не каждая зарубежная клиника может себе это позволить. − заявил Артур Парфенчиков, который сегодня осмотрел новую технику.
В планах Республики в ближайшем будущем, купить такие аппараты, как: ангиографическая установка, аппарат искусственного кровообращения, цифровой рентгенодиагностический комплекс.
Так же больница за свой счет купила тулиевый лазер. Данное оборудование, приобретено у отечественного производителя, который по мнению экспертов намного надежнее зарубежных аппаратов. Лазер многофункционален: он может дробить камни, удалять опухоль, удалять аденому и т.д. На данный момент врачи изучают оборудование и привыкают к новой технике.
Карельские вести: последние новости
Стали известны итоги конкурса «Комфортной городской среды» в Карелии Нашел ключи в тайнике и проник в квартиру. В больнице разбуянился пациент.
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