Государство защитит стили народных художественных промыслов

На торговых прилавках страны нередко можно встретить «павловопосадские» платки стоимостью 250 рублей. Невысокая цена объясняется низким качеством: такое изделие делается из полиэстера, тогда как оригинальный платок состоит из шерсти овец мериносовых пород — его цена в рознице не может быть ниже тысячи рублей. Чтобы защитить российских производителей и покупателей от подделок, государство узаконит художественно-стилевые особенности народных художественных промыслов. Такое решение может быть принято уже в мае, рассказали эксперты « Парламентской газете ».

Правообладателя определят через два месяца

Иране и Турции. Как правило, подделки под известные изделия отечественных народных художественных промыслов — гжель, хохлому, матрёшки, оренбургские пуховые и павловопосадские платки — делают не в России , а за рубежом. Чаще всего в Китае

«Речь не идёт о добросовестной конкуренции, — пояснил в пресс-центре «Парламентской газеты» заместитель гендиректора ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура» Вячеслав Долгов. — Иностранные производители используют некачественное сырьё, при этом вводят покупателя в заблуждение, намеренно искажая сведения о составе изделия на этикетке. Если речь идёт о павловопосадских платках, они пишут, что их изделие на 80 процентов состоит из шерсти, а на 20 — из вискозы. Но на деле оказывается, что там нет ни грамма ни того, ни другого — один полиэстер. А вот внешне платки похожи — рисунки они копируют».

Роспатента, Минпромторга. Защитить товарные образцы очень трудно — у российских производителей таких образцов сотни, причём ассортиментная группа обновляется постоянно. Поэтому на первый план выходит защита элементов стиля — художественно-стилевых особенностей изделий народных художественных промыслов. Разработкой этой инициативы сейчас занимается специально созданная рабочая группа, куда вошли в том числе представители Совета Федерации

«Речь не идёт о введении в законодательство понятия «художественно-стилевые особенности народных промыслов, — рассказал Долгов. — Государство возьмёт на себя регистрацию права владения художественно-стилевыми особенностями промыслов, которые являются настоящими брендами России».

Иными словами, государство выступит как правообладатель, а производителям даст право на производство таких товаров. Дело в том, что правообладатель в этом деле должен быть «над схваткой»: у той же гжели в стране много официальных производителей и давать право на изготовление лишь одному было бы неверно. Если решение о госрегистрации будет принято, это поставит заслон на ввоз китайских и других зарубежных товаров, чей внешний вид имитирует продукцию наших изделий народных промыслов. «Парламентарии и ведомства согласны с этой позицией, поэтому такая инициатива может быть принята уже через два месяца», — рассказал эксперт.

Чем отличается региональный бренд от товарного знака?

Впрочем, уже сегодня для защиты региональных брендов делается немало. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при верхней палате в конце прошлого года дала поручение зарегистрировать в каждом регионе по традиционному товару в качестве наименования места происхождения товара (НМПТ).

«На тот момент в России было зарегистрировано лишь 165 таких брендов, тогда как в странах Евросоюза — более четырёх тысяч, — напомнила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова . — Сейчас субъекты активизировались в этой работе: к примеру, 1 марта Республика Башкортостан зарегистрировала как свой бренд национальный духовой инструмент — курай».

Всего к концу года в стране должно появиться 170 таких традиционных товаров. Сейчас, к примеру, уже зарегистрированными брендами являются якутские бриллианты, крымские вина и нижегородская хохлома, а к регистрации готовятся дымковская игрушка и дятьковский хрусталь.

При этом эксперты призывают не путать региональный бренд с товарным знаком. «Это разные понятия, — отметил председатель Коллегии адвокатов „Тарло и партнёры“ Евгений Тарло . — Товарный знак принадлежит одному правообладателю, и он имеет право на его использование. А НМПТ — это бренд, который могут использовать все добросовестные производители в регионе». К примеру, все изготовители мёда в Башкирии могут производить продукт под таким названием, а вот предприятиям из Татарстана или Самары это название использовать запрещено.